9 мая в условиях войны. В каких городах отменили празднование и где продлили комендантский час

В Запорожье ввели комендантский час почти на двое суток, а жителей Ивано-Франковска призвали выехать на выходных из-за угрозы обстрелов ВС РФ. Фокус в одном материале рассказывает, как Украина будет отмечать 8-9 мая.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В украинских городах усиливают комендантский час по случаю 9 мая, чтобы обезопасить гражданских от возможных провокаций и обстрелов со стороны ВС РФ. Фокус в одном материале собрал информацию о том, как в Украине будут проходить памятные мероприятия и где власти ужесточили ограничения для населения.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Торжественные празднования и провокации ВС РФ на 9 мая

В начале мая спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что государственный праздник будет отмечаться с учетом нынешних условий. По его словам, Россия ко Дню победы старается достичь стратегических результатов в ходе полномасштабной войны, чтобы рассказать о победах по телевидению.

Мотузяник также не исключил провокаций или активизации обстрелов стороны ВС РФ во время траурных мероприятий в Украине.

"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть бдительнее во всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где есть относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", — предупреждал ранее спикер МОУ.

Также в начале текущего месяца народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, что Верховная Рада поддержала перенос Дня победы над нацизмом с 9 на 8 мая. Но позже выяснилось, что информация была недостоверной. Законопроект №7297 не был вынесен на голосование, а в этот день Верховная Рада поддержала проект закона №7343 о недопущении присвоения Россией победы над нацизмом.

О возможных провокациях и обстрелах украинских городов также предупредил Совет национальной безопасности и обороны. Центр противодействия дезинформации при СНБО призвал граждан 8-9 мая не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать комендантский час.

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", — говорилось в сообщении ведомства от 6 мая.

[ + – ] 8-9 мая возможны массовые обстрелы украинских городов, - СНБО

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что в ряде украинских регионов планируются официальные мероприятия на 8 и 9 мая.

"По имеющейся информации, 8 мая, в День памяти и примирения, запланировано проведение 237 мероприятий в 21 регионе государства. 9 мая, в 77-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне, запланированы мероприятия в 6-ти регионах государства", — подчеркнул Клименко и заверил, что безопасность граждан во время траурных мероприятий будут обеспечивать тысячи правоохранителей.

Комендантский час в Киеве на 9 мая

Киевская государственная горадминистрация в комментарии "Українським новинам" сообщила, что в столице 9 мая не ожидаются праздничных мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом. В ведомстве предположили, что желающие смогут положить цветы к монументам, но массовых собраний не будет.

"Город не устраивает (праздничные мероприятия на 9 мая — ред.). И во время военного положения массовые собрания запрещены", — подчеркнули в КГГА и предупредили, что 9 мая в Киеве будет усиленное патрулирование.

По данным редакции Фокуса, сотрудников министерств попросили работать удаленно в период 9-10 мая.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице и области на 8-9 мая не будут усиливать комендантский час. Городской голова напомнил, что в условиях военного положения запрещено массовое скопление людей и предостерег граждан от гуляний и отдыха большими компаниями на природе.

"Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности военного времени. Напоминаю также, что посещать леса и лесопарковые зоны в столице и пригороде запрещено, поскольку во многих из них до сих пор работают пиротехники. Также прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу следовать в укрытие. В ближайшие дни высока вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины", — резюмировал Кличко в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день в Киевской области комендантский час действует с 22:00 до 05:00.

[ + – ] 8-9 мая комендантский час в Киеве не будут усиливать, - Кличко

Комендантский час в Одессе на 9 мая

Спикер Одесской военно-гражданской администрации Сергей Братчук также предупреждал, что ВС РФ могут усилить ракетные удары по областному центру накануне 8-9 мая. По его словам, оккупационные войска продолжают осуществлять воздушную разведку с целью выявления позиций Вооруженных сил Украины в регионе.

"Надо понимать и помнить, что до 9 мая враг снова может угрожать нам ракетами и делать это более интенсивно. Берегите себя и своих близких и действуйте по алгоритмам во время обстрелов и переходите в укрытия или вспомните правило двух стен. А также не забывайте о возможных провокациях именно к 9 мая", — предупреждал Братчук.

Мэр областного центра Геннадий Труханов пока официально не сообщал о том, что комендантский час в Одессе на 9 мая будет продлен. О дополнительных ограничения для гражданского населения также не информировала пресс-служба Одесской ОВА.

На сегодняшний день комендантский час в Одессе и области действует с 22:00 до 05:00.

Комендантский час в Харькове на 9 мая

Мэр Харькова Игорь Терехов не исключил, что комендантский час на 9 мая будет ужесточен из-за возможных обстрелов со стороны российских войск. По словам городского головы, подразделения украинской армии будут давать жесткий отпор любым провокациям врага, а власти сделают все возможное, чтобы избежать гибели гражданских.

Игорь Терехов также призвал жителей Харькова воздержаться от возложения цветов у мемориала Победы.

"Наш враг коварен и циничен, и от него можно ожидать особой жестокости и яростных обстрелов именно в этот святой для всех нас день. Помянем своих родственников, боровшихся с фашизмом, дома, не собираясь на улицах", — продолжил мэр областного центра и заявил, что цветы у мемориала можно будет возложить после победы Украины над Россией.

Комендантский час в Харькове и области действует с 21:00 до 06:00.

Комендантский час в Запорожье на 9 мая

В областном центре официально ужесточили ограничения для безопасности граждан. Комендантский час в Запорожье начнется в 19:00 8 мая и закончится в 5:00 10 мая. Контролировать соблюдение ограничений для гражданских будут полицейские, военнослужащие и бойцы территориальной обороны.

"Оставайтесь в этот период дома. Во время комендантского часа можно выходить только в убежища в случае объявления тревоги. В случае необходимости выгула домашних животных производите это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить", — заявил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, анонсируя продление комендантского часа.

[ + – ] В Запорожье ввели усиленный комендантский час на 8-9 мая

Комендантский час в Ивано-Франковске на 9 мая

Мэр областного центра Руслан Марцинкив призвал жителей покинуть Ивано-Франковск на ближайшие выходные. По словам городского головы, местная власть отменила все массовые мероприятия, в том числе церковные молебны, на День города 7 мая, День памяти и примирения 8 мая и на День победы 9 мая.

"Есть определенная информация. Враг, к сожалению, хочет и дальше бить ракетными ударами", — продолжил Марцинкив и призвал граждан, которые останутся в городе, не находиться в местах скопления людей.

Официальная информация о продлении комендантского часа в Ивано-Франковске и области на 8-9 мая от мэра областного центра и военно-гражданской администрации не публиковалась.

На сегодняшний день в городе и регионе комендантский час действует с 22:00 до 06:00.

[ + – ] Жителей Ивано-Франковска призвали выехать на 8-9 мая из-за риска обстрелов

Комендантский час в Днепре на 9 мая

Мэр областного центра Борис Филатов заявил, что 8-9 мая в городе не планируются официальные мероприятия, но каждый желающий может возложить цветы к Памятнику 152-й дивизии и к Памятнику Славы.

"Не будет речей, не будет никаких "дедов на палочках", не будет никаких возложений мэрам и депутатами. Это тот день святой, который должен быть у каждого в сердце, здесь мы не имеет права никому указывать", — продолжил Борис Филатов и заявил, что власти Днепра готовятся к возможным вооруженным провокациям со стороны ВС РФ.

Информации об ужесточении ограничений для гражданских в условиях военного положения пока не было. На сегодняшний день в Днепре и области комендантский час действует с 22:00 до 05:00.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что Россия 9 мая может официально объявить большую войну Украине. По его словам, западные спецслужбы передали Киеву информацию о возможных планах Кремля.

Также Фокус в своем материале рассказывал, что готовит Владимир Путин на 9 мая и будет ли объявлена тотальная мобилизация в России.