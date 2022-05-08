Синоптики заявили, что украинцев ждут ночные заморозки

В Укргидрометцентре отметили, что в самом Киеве заморозков в это время не ожидается.

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В северных и восточных районах Украины ночью 10 и 11 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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"Ночью 10 и 11 мая на территории Украины, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности грунта ожидаются заморозки 0-3°", — передают синоптики.

Уровень опасности при этом — желтый. Также синоптики просят обратить внимание на то, что в самой Киевской области заморозков не будет.

[ + – ] Погода в Украине на 9 мая

Что касается погоды на 9 мая, то ночью в северных областях, днем в Закарпатье, Прикарпатье, в центральных, восточных и местами южных областях ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 6-11°, днем 14-19°, в южных, восточных областях и Закарпатье 20-24°.

Напомним, что ранее Фокус писал о 9 мае в условиях войны. Так, например, в Запорожье ввели комендантский час почти на двое суток, а жителей Ивано-Франковска призвали выехать на выходных из-за угрозы обстрелов ВС РФ.