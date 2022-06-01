Більше за Швейцарію та Австрію: українець показав карту окупованих областей України (фото)

Окуповану Росією територію України можна порівняти з площею колишньої Чехословаччини, більшою частиною Югославії або половиною Німеччини.

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У середу, 29 травня, користувач Facebook з України Олексій Бокоч розмістив пост з картою окупованих Росією українських територій, починаючи з 2014 року. Це півострів Крим, Херсонська, частково Донецька, Луганська та Запорізька області. Про це повідомляється на сторінці користувача у Facebook.

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У підписі до скриншотів зазначено загальну окуповану площу — 123 229 квадратних кілометрів, трохи понад 20% загальної території країни в її міжнародно визнаних межах (603 549 квадратних км).

Для більшої наочності автор посту доповнив карту окупованих областей України іншими країнами Європи, які можна порівняти за площею.

"Для моїх європейських друзів! Просто згадайте про цю територію України, яку окупувала Росія, коли наступного разу почуєте заяви своїх політиків", — пояснив українець.

[ + – ] Для порівняння наведено загальну територію Чехії та Словаччини — площею 127 363 км, що лише на 4 квадратні км менше від того, що окупувала РФ

[ + – ] Така сама площа приблизно співставна з територією Англії — 134 083 км

[ + – ] Це площа німецьких міст: Штутгарта, Мюнхена, Нюрнберга та Франкфурта

[ + – ] Більшість колишньої Югославії: Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія

[ + – ] Загальна площа Швейцарії з Австрією (124 686) навіть менша за окуповані області України

[ + – ] Практично весь "італійський чобіт" з південними та центральними провінціями

У коментарях користувачі погоджувалися з тим, що під окупацією РФ знаходяться великі території, і висловлювали надію, що уряд Євросоюзу допомагатиме Україні швидким постачанням зброї.

"Не всі європейці досі розуміють, що це стосується не лише України. На кону наші цінності, свобода та демократія", — написав один із коментаторів.

[ + – ] Коментар користувача

Були й емоційніші висловлювання:

[ + – ] Коментар користувача

Раніше Фокус повідомляв, що в Держдумі запропонували вже в липні включити до складу РФ Херсонську область та території Донбасу. Представник РФ під час переговорів з Україною Леонід Слуцький заявив, що на окупованих територіях України "референдуми" про входження до складу Росії можуть відбутися одночасно.