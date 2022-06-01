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Украина Российско-украинская война

Больше Швейцарии и Австрии: украинец показал карту оккупированных областей Украины (фото)

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Мариуполь, разрушения Мариуполь,
Фото: УНИАН | Мариуполь

Оккупированная Россией территория Украины сопоставима с площадью бывшей Чехословакии, большей частью Югославии или половиной Германии.

В среду, 29 мая пользователь Facebook из Украины Алексей Бокоч разместил пост с картой оккупированных Россией украинских территорий, начиная с 2014 года. Это полуостров Крым, Херсонская, частично Донецкая, Луганская и Запорожская области. Об этом сообщается на странице пользователя в Facebook.

В подписи к скриншотам указана общая оккупированная площадь — 123 229 квадратных километров, чуть более 20% общей территории страны в ее международно признанных границах (603 549 квадратных км).

Для пущей наглядности автор поста дополнил карту оккупированных областей Украины другими странами Европы, сопоставимыми по площади.

"Для моих европейских друзей! Просто вспомните об этой территории Украины, которую оккупировала Россия, когда в следующий раз услышите заявления своих политиков", — объяснил украинец.

чехия и словакия
Для сравнения приведена общая территория Чехии и Словакии — площадью 127 363 км, что лишь на 4 квадратных км меньше того, что оккупировала РФ.
площадь англии
Такая же площадь примерно сопоставима с территорией Англии — 134 083 км.
площадь Штутгарта, Мюнхена, Нюрнберга и Франкфурта.
Это площадь немецких городов: Штутгарта, Мюнхена, Нюрнберга и Франкфурта.
югославия, Большая часть бывшей Югославии: Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория.
Большая часть бывшей Югославии: Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория.
Общая площадь Швейцарии с Австрией (124 686) даже меньше оккупированных областей Украины.
Общая площадь Швейцарии с Австрией (124 686) даже меньше оккупированных областей Украины.
италия, италия карта, южная италия,
Практические весь "итальянский сапог" с южными и центральными провинциями.

В комментариях пользователи соглашались с тем, что под оккупацией РФ находятся обширные территории, и выражали надежду, что правительство Евросоюза будет помогать Украине быстрыми поставками оружия.

"Не все европейцы до сих пор понимают, что это касается не только Украины. На кону наши ценности, свобода и демократия", — написал один из комментаторов.

Комментарий пользователя.
Комментарий пользователя.

Были и более эмоциональные высказывания:

Комментарий пользователя.
Комментарий пользователя.

Ранее Фокус сообщал, что в Госдуме предложили уже в июле включить в состав РФ Херсонскую область и территории Донбасса. Представитель РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что на оккупированных территориях Украины "референдумы" о вхождении в состав России могут состояться одновременно.