Больше Швейцарии и Австрии: украинец показал карту оккупированных областей Украины (фото)

Оккупированная Россией территория Украины сопоставима с площадью бывшей Чехословакии, большей частью Югославии или половиной Германии.

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В среду, 29 мая пользователь Facebook из Украины Алексей Бокоч разместил пост с картой оккупированных Россией украинских территорий, начиная с 2014 года. Это полуостров Крым, Херсонская, частично Донецкая, Луганская и Запорожская области. Об этом сообщается на странице пользователя в Facebook.

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В подписи к скриншотам указана общая оккупированная площадь — 123 229 квадратных километров, чуть более 20% общей территории страны в ее международно признанных границах (603 549 квадратных км).

Для пущей наглядности автор поста дополнил карту оккупированных областей Украины другими странами Европы, сопоставимыми по площади.

"Для моих европейских друзей! Просто вспомните об этой территории Украины, которую оккупировала Россия, когда в следующий раз услышите заявления своих политиков", — объяснил украинец.

[ + – ] Для сравнения приведена общая территория Чехии и Словакии — площадью 127 363 км, что лишь на 4 квадратных км меньше того, что оккупировала РФ.

[ + – ] Такая же площадь примерно сопоставима с территорией Англии — 134 083 км.

[ + – ] Это площадь немецких городов: Штутгарта, Мюнхена, Нюрнберга и Франкфурта.

[ + – ] Большая часть бывшей Югославии: Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория.

[ + – ] Общая площадь Швейцарии с Австрией (124 686) даже меньше оккупированных областей Украины.

[ + – ] Практические весь "итальянский сапог" с южными и центральными провинциями.

В комментариях пользователи соглашались с тем, что под оккупацией РФ находятся обширные территории, и выражали надежду, что правительство Евросоюза будет помогать Украине быстрыми поставками оружия.

"Не все европейцы до сих пор понимают, что это касается не только Украины. На кону наши ценности, свобода и демократия", — написал один из комментаторов.

[ + – ] Комментарий пользователя.

Были и более эмоциональные высказывания:

[ + – ] Комментарий пользователя.

Ранее Фокус сообщал, что в Госдуме предложили уже в июле включить в состав РФ Херсонскую область и территории Донбасса. Представитель РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что на оккупированных территориях Украины "референдумы" о вхождении в состав России могут состояться одновременно.