РНБО затвердила положення про реєстр олігархів, — Данілов

За словами Олексія Данілова, указ президента щодо реєстру з'явиться найближчим часом. Також він додав, що реєстр "буде обов'язково".

Рада національної безпеки та оборони на травневому засіданні проголосувала за положення про реєстр олігархів. Про це повідомив секретар РНБО в інтерв'ю Liga.

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За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони указ президента щодо реєстру з'явиться найближчим часом. При цьому Данілов зазначив, що реєстр "буде обов'язково".

"Інша справа — хто в ньому буде, в який спосіб це відбуватиметься і чи є у нас сьогодні час приділяти цьому питання максимальну увагу. Але ми повинні діяти згідно з законом", — розповів секретар відомства.

Секретар РНБО переконаний, що робити висновки про те, чи допомогла війна у проведенні деолігархізації, можна буде після завершення російського вторгнення. Данілов зазначив, що люди, яких можна вважати олігархами, поводять себе по-різному: "Хтось залишився у країні, хтось втік. Хтось максимально допомагає армії, хоч і не робить селфі, не розповідає про кожну автівку за €20 000, що сам її привіз", — пояснює секретар відомства.

Раніше ми писали, що в РНБО відбулося засідання з приводу можливих загроз з боку Білорусі. Данілов повідомляв, що президент України поставив завдання провести у чотирьох областях перевірку підготовки на випадок, якщо з боку Білорусі будуть "повторні виклики для нашої країни".