СНБО утвердил положение о реестре олигархов, — Данилов

По словам Алексея Данилова, указ президента о реестре появится в ближайшее время. Также он добавил, что реестр "будет обязательно".

Совет национальной безопасности и обороны на майском заседании проголосовал за положение о реестре олигархов. Об этом сообщил секретарь СНБО в интервью Liga.

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По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, указ президента по реестру появится в ближайшее время. При этом Данилов отметил, что реестр "будет обязательно".

"Другое дело — кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону", — рассказал секретарь ведомства.

Секретарь СНБО убежден, что делать выводы о том, помогла ли война в проведении деолигархизации, можно будет после завершения российского вторжения. Данилов отметил, что люди, которых можно считать олигархами, ведут себя по-разному: "Кто-то остался в стране, кто-то убежал. Кто-то максимально помогает армии, хоть и не делает селфи, не рассказывает о каждом автомобиле за €20 000, что сам его привез", — объясняет секретарь ведомства.

Ранее мы писали, что в СНБО состоялось заседание по поводу возможных угроз со стороны Беларуси. Данилов сообщал, что президент поставил задачу провести в четырех областях проверку подготовки на случай, если со стороны Беларуси будут "повторные вызовы для нашей страны".