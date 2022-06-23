Білорусь кличе українців збирати дикороси, це провокація, — Держприкордонслужба

Лукашенко запросив жителів Рівненщини збирати у РБ дикорослі трави. За словами речника Андрія Демченка, сусідня країна ухвалила таке рішення в односторонньому порядку. Домовленостей про це з Мінськом не було.

Кілька днів тому Державний прикордонний комітет Білорусі запросив жителів Рівненщини збирати дикорослі трави, однак таких домовленостей з Мінськом не було. Про це на брифінгу розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

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"Це провокація", — наголосив представник прикордонного відомства.

За його словами, таке рішення прикордонний комітет сусідньої країни ухвалив в односторонньому порядку, не повідомивши про це українських колег.

"Жодних переговорів із цього приводу не проводилося. Безпека наших громадян на території цієї країни залишається під питанням", — додав він.

Спікер уточнив, що пункти пропуску в цьому напрямку не працюватимуть, і українських громадян на територію Білорусі не пропустять.

Також Демченко розповів, що особливих змін останнім часом на українсько-білоруському кордоні не зафіксовано.

20 червня Державний прикордонний комітет Білорусі справді опублікував офіційне повідомлення про сезонну спрощену перепустку українців на білоруську територію.

"Щороку президентом Республіки Білорусь ухвалюється рішення про сезонну, тимчасову спрощену перепустку жителів українського прикордоння на білоруську територію в республіканський ландшафтний заказник "Ольманські болота" в межах Столинського району", — зазначено в тексті.

Як уточнили білоруські прикордонники, таке рішення ухвалено "без запиту з українського боку". Однак у Білорусі вважають, що рівень життя багатьох українців "безпосередньо залежить від заготівлі та подальшої реалізації дикоросів, зібраних на білоруській території". Прикордонники РБ заявили, що українці, які йдуть пішки або на велосипедах, з 1 липня зможуть перетнути кордон у трьох місцях спрощеного пропуску.

Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що загрози вторгнення армії Білорусі в Україну немає. За його словами, на цьому етапі загрози з боку Білорусі не спостерігається, а всі активності її армії не спрямовані на ведення війни проти України.

Раніше повідомлялося, що Білорусь розмістила на кордоні з Україною муляжі танків.