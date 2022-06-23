Беларусь зовет украинцев собирать дикоросы, это провокация, — Госпогранслужба

Лукашенко пригласил жителей Ровенской области собирать в РБ дикорастущие травы. По словам спикера Андрея Демченко, соседняя страна приняла такое решение в одностороннем порядке. Договоренностей об этом с Минском не было.

Несколько дней назад Государственный пограничный комитет Беларуси пригласил жителей Ровенской области собирать дикорастущие травы, однако таких договоренностей с Минском не было. Об этом на брифинге рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

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"Это провокация", — подчеркнул представитель пограничного ведомства.

По его словам, такое решение погранкомитет соседней страны принял в одностороннем порядке, не уведомив об этом украинских коллег.

"Никаких переговоров по этому поводу не проводилось. Безопасность наших граждан на территории этой страны остается под вопросом", — добавил он.

Спикер уточнил, что пункты пропуска в этом направлении работать не будут, и украинских граждан на территорию Беларуси не пропустят.

Также Демченко рассказал, что особых изменений за последнее время на украинско-белорусской границе не зафиксировано.

20 июня Государственный пограничный комитет Беларуси действительно опубликовал официальное сообщение о сезонном упрощенном пропуске украинцев на белорусскую территорию.

"Ежегодно президентом Республики Беларусь принимается решение о сезонном, временном упрощенном пропуске жителей украинского приграничья на белорусскую территорию в республиканский ландшафтный заказник "Ольманские болота" в пределах Столинского района", — указано в тексте.

Как уточнили белорусские пограничники, такое решение принято "без запроса с украинской стороны". Однако в Беларуси считают, что уровень жизни многих украинцев "напрямую зависит от заготовки и дальнейшей реализации дикоросов, собранных на белорусской территории". Пограничники РБ заявили, что украинцы, следующие пешком или на велосипедах, с 1 июля смогут пересечь границу в трех местах упрощенного пропуска.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угрозы вторжения армии Беларуси в Украину нет. По его словам, на данном этапе угрозы со стороны Беларуси не наблюдается, а все активности ее армии не направлены на ведение войны против Украины.

Ранее сообщалось, что Беларусь разместила на границе с Украиной муляжи танков.