Оренда за 1 грн: влада Києва ввела пільги для сил безпеки та оборони України

На період воєнного стану пільги поширюватимуться на оренду приміщень комунальної власності. У КМДА також схвалили рішення щодо списання заборгованості за землю об'єктами оборони.

Мер Києва Віталій Кличко за підсумками засідання Київради заявив, що Київська міська рада запровадила особливу процедуру та пільги на оренду комунальних приміщень силами безпеки та оборони України. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Тепер для вищезгаданих суб'єктів вартість оренди комунальних приміщень на весь період воєнного стану становитиме 1 грн.

"Вартість орендної плати за площі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Києва, для сил безпеки та оборони встановлено у розмірі 1 гривні — на період воєнного стану та протягом місяця після його припинення або скасування", — пояснив Кличко.

Також депутати КМДА схвалили рішення щодо списання заборгованості за землю об'єктами оборони та розглянули в оновленій редакції програму "Захисник Києва" — для належного фінансування територіальної оборони столиці.

Крім того, для підвищення оборонного потенціалу столиці, що включає організацію військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційну підготовку та територіальну оборону Києва, на 2022-2024 роки передбачено залучити з міського бюджету 238,8 млн гривень:

у 2022 році — 174,2 млн грн (збільшено фінансування на 128,6 млн грн);

у 2023 — 34,7 млн ​​грн;

у 2024 — 29,8 млн грн.

Виділення цих коштів обумовлено тим, що у Києві збільшилася чисельність підрозділів територіальної оборони більш ніж удвічі. Також у столиці розпочалася робота центру підготовки сил муніципальної безпеки, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади столиці.

Крім того, до міської влади почали надходити численні звернення з боку військових частин ЗСУ та інших озброєних формувань із проханням забезпечити бойовим спорядженням тих військовослужбовців, які вибувають за межі Києва для виконання бойових завдань.

Також із початком воєнних дій на запити військового керівництва здійснюються перевезення різних категорій військовослужбовців.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану у Києві громадяни можуть орендувати житло зі знижкою до 60%. У різних базах оголошень можна знайти квартири за ціною 5–8 тис. гривень, а також за ціною 11–16 тис. гривень — у центральних районах міста.

Раніше Фокус з'ясовував ситуацію на столичному ринку нерухомості, яка склалася на літо 2022 року. Експерти зазначають, що вартість оренди в столиці вже досягла дна, і схоже, знижувати ставки орендодавці більше не готові.