Аренда за 1 грн: власти Киева ввели льготы для сил безопасности и обороны Украины

На период военного положения льготы будут распространяться на аренду помещений коммунальной собственности. В КГГА также одобрили решение о списании задолженности за землю объектами обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко по итогам заседания Киевсовета заявил, что Киевский городской совет ввел особую процедуру и льготы на аренду коммунальных помещений силами безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Теперь для вышеуказанных субъектов стоимость аренды коммунальных помещений на весь период военного положения составит 1 грн.

"Стоимость арендной платы за площади, которые находятся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева, для сил безопасности и обороны установлена в размере 1 гривны – на период военного положения и в течение месяца после его прекращения или отмены", — пояснил Кличко.

Также депутаты КГГА одобрили решение о списании задолженности за землю объектами обороны и рассмотрели в обновленной редакции программу "Защитник Киева" – для надлежащего финансирования территориальной обороны столицы.

Кроме того, для повышения оборонного потенциала столицы, что включает в себя организацию военной службы, исполнение воинской обязанности, мобилизационную подготовку и территориальную оборону Киева, на 2022-2024 годы предусмотрено привлечь из городского бюджета 238,8 млн гривен:

в 2022 году — 174,2 млн грн (увеличено финансирование на 128,6 млн грн);

в 2023 – 34,7 млн ​​грн;

в 2024 – 29,8 млн грн.

Выделение этих средств обусловлено тем, что в Киеве увеличилась численность подразделений территориальной обороны более чем в два раза. Также в столице началась работа центра подготовки сил муниципальной безопасности, подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориальной общины столицы.

Кроме того, к городским властям начали поступать многочисленные обращения со стороны воинских частей ВСУ и других вооруженных формирований с просьбой обеспечить боевым снаряжением тех военнослужащих, которые выбывают за пределы Киева для выполнения боевых задач.

Также с началом военных действий по запросам военного руководства осуществляются перевозки различных категорий военнослужащих.

Напомним, на период действия военного положения в Киеве граждане могут арендовать жилье со скидкой до 60%. В разных базах объявлений можно найти квартиры по цене 5-8 тыс. гривен, а также по цене 11-16 тыс. гривен – в центральных районах города.

Ранее Фокус выяснял ситуацию на столичном рынке недвижимости, которая сложилась на лето 2022. Эксперты отмечают, что стоимость аренды в столице уже достигла дна, и похоже, снижать ставки арендодатели больше не готовы.