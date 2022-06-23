Кремль грає в "голодні ігри", блокуючи порти в Україні для вивезення зерна, — Кулеба

За словами глави МЗС, стратегія Росії полягає в тому, щоб витіснити Україну з її традиційних ринків збуту, почати заробляти більше грошей і розширити свій вплив.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав продовольчу кризу, пов'язану з блокуванням РФ портів в Україні "голодними іграми", які влаштували російська влада та закликав країни Африки відкинути брехню Москви. Про це головний український дипломат сказав на брифінгу, присвяченому питанням Африки.

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За його словами, Україна хоче повернутися до експорту своєї сільськогосподарської продукції, проте зараз це неможливо через російську блокаду портів України та негативні наслідки війни на врожай.

"Москва боїться, що африканські країни відвернуться від неї через викликану нею продовольчу кризу", — сказав він.

Кулеба також розповів, що перед країнами Африки Кремль намагається звинуватити Україну і санкції заходу у продовольчій кризі.

У зв'язку з цим Кулеба попросив африканські країни пам'ятати, що Україна завжди була надійним постачальником і підкреслив, що економіка країни багато в чому залежить від експорту сільськогосподарської продукції.

"Ми так само зацікавлені у продажу нашого врожаю, як і ви в його отриманні", — наголосив міністр.

Глава МЗС України додав, що стратегія РФ полягає в тому, щоб витіснити Україну з її традиційних ринків збуту, почати заробляти більше грошей і розширити свій вплив.

Нагадаємо, 22 червня у виданні NYT писали, що знайти нові маршрути для постачання українського зерна буде непросто. Ширина залізничних колій в Україні відрізняється від європейських, на Дунаї недостатньо поромів для перевезення значних обсягів зернових, а маленький румунський порт Констанца просто не впорається з нашим урожаєм.

Водночас у Туреччині заявили, що за результатами переговорів з РФ було досягнуто прогресу з питань вивезення зерна з України. Також стало відомо, що Туреччина планує провести переговори з українською делегацією та ООН щодо вирішення гуманітарної кризи.