Кремль играет в "голодные игры", блокируя порты в Украине для вывоза зерна, — Кулеба
По словам главы МИД, стратегия России заключается в том, чтобы вытеснить Украину с ее традиционных рынков сбыта и начать зарабатывать больше денег и расширить свое влияние.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал продовольственный кризис, связанный с блокировкой РФ портов в Украине "голодными играми", которые устроили российские власти и призвал страны Африки отвергнуть ложь Москвы. Об этом главный украинский дипломат сказал на брифинге, посвященному вопросам Африки.
По его словам, Украина хочет вернуться к экспорту своей сельскохозяйственной продукции, однако сейчас это невозможно из-за российской блокады портов Украины и негативных последствий войны на урожай.
"Москва боится, что африканские страны отвернутся от нее из-за вызванного ею продовольственного кризиса", — сказал он.
Кулеба также рассказал, что перед странами Африки Кремль пытается обвинить Украину и санкции запада в продовольственном кризисе.
В связи с этим Кулеба попросил африканские страны помнить, что Украина всегда была надежным поставщиком, и подчеркнул, что экономика страны во многом зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции.
"Мы так же заинтересованы в продаже нашего урожая, как и вы в его получении", — подчеркнул министр.
Глава МИД Украины добавил, что стратегия РФ заключается в том, чтобы вытеснить Украину с ее традиционных рынках сбыта и начать зарабатывать больше денег и расширить свое влияние.
Напомним, 22 июня в издании NYT писали, что найти новые маршруты для поставок украинского зерна будет непросто. Ширина ж/д колей в Украине отличается от европейских, на Дунае недостаточно паромов для перевозки значительных объемов зерновых, а маленький румынский порт Констанца просто не справится с нашим урожаем.
В то же время в Турции заявили, что по результатам переговоров с РФ был достигнут прогресс по вопросам вывоза зерна из Украины. Также стало известно, что Турция планирует провести переговоры с украинской делегацией и ООН по вопросу решения гуманитарного кризиса.