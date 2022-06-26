В окупованій Каховці підірвали авто чиновниці з "адміністрації" Херсонської області

Машина пособниці окупантів Ірини Махньової вибухнула ввечері, 25 червня. В мережі опубліковано відео автомобіля у вогні.

На тимчасово окупованій території Каховки Херсонської області здійснено підрив автомобіля, що належить пособниці окупантів, чиновниці так званої адміністрації міста Ірині Махньовій. Колабораціоністка внаслідок інциденту не постраждала. Про це в неділю, 26 червня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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За словами Братчука, інцидент трапився вчора, 25 червня. За його словами, Махньова в окупаційній адміністрації обійняла посаду керівника регіонального управління освіти. Зі свого боку, радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань уточнив, що підрив автомобіля стався пізно ввечері в суботу.

"У Каховці в районі Світлового горіло авто. Очевидці кажуть, що належить воно каховській "начальниці" управління освіти — колаборантці та зрадниці Ірині Махньовій", — повідомив Хлань.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко з посиланням на російські ЗМІ повідомив, що Махньова не постраждала, оскільки не встигла сісти в автомобіль.

Також Геращенко опублікував відео, на якому знято загоряння автомобіля, який, як він стверджує, належить Махньовій.

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ повідомили про замах на окупаційного голову Чорнобаївки Херсонської області Юрія Турулєва. За даними журналістів, поряд з авто, в якому їхав чиновник, здетонувала міна, посібник російських сил отримав поранення.

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомляв, що здійснено спробу замаху на президента РФ Володимира Путіна — це сталося після початку повномасштабної війни.