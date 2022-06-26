В оккупированной Каховке взорвали авто чиновницы из "администрации" Херсонской области

Машина пособницы оккупантов Ирины Махневой взорвался вечером 25 июня. В сети опубликовано видео горящего автомобиля.

На временно оккупированной территории Каховки Херсонской области был произведен подрыв автомобиля, который принадлежит пособнице оккупантов, чиновнице так называемой администрации города Ирине Махневой. Коллаборационистка в результате инцидента не пострадала. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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По словам Братчука, инцидент произошел вчера, 25 июня. По его словам, Махнева в оккупационной администрации заняла должность руководителя регионального управления образования. В свою очередь советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань уточнил, что подрыв автомобиля произошел поздно вечером в субботу.

"В Каховке в районе Светлово горело авто. Очевидцы говорят, что принадлежит оно каховской "начальнице" управления образования — коллаборантке и предательнице Ирине Махневой", – сообщил Хлань.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на российские СМИ сообщил, что Махнева не пострадала, так как не успела сесть в автомобиль.

Также Геращенко опубликовал видео, на котором запечатлено возгорание автомобиля, который, как он утверждает, принадлежит Махневой.

Напомним, недавно российские СМИ сообщили о покушении на оккупационного главу Чернобаевки Херсонской области Юрия Турулева. По данным журналистов, рядом с авто, в котором ехал чиновник, сдетонировала мина, пособник российских сил получил ранение.

Тем временем начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что была предпринята попытка покушения на президента РФ Владимира Путина — это произошло после начала полномасштабной войны.