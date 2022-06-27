Клюнули на премію: частина освітян з Мелітополя поїхала на "переатестацію", — ЗМІ

За інформацією журналістів, вчителів з окупованого міста вчитися "російським стандартам" відправили до Криму та Москви. За це освітянам обіцяють 20 тис. рублів.

Частина викладачів з окупованого Мелітополя погодилася поїхати на так звану переатестацію до Євпаторії та Москви. Про це повідомляє місцеве українське видання "Ріа-Мелітополь".

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"Більшість вчителів і всі директори шкіл відмовилися співпрацювати з окупаційною владою", — пишуть мелітопольські журналісти. Проте деякі вирішили поїхати на "курси підвищення кваліфікації".

Колаборантів поділили на групи. Частину відправили до захопленого Криму, решту — на територію РФ. За це їм нібито пообіцяли спеціальну премію — 20 тис. рублів.

"За курсом псевдогубернатора Євгена Балицького — це 10 тисяч гривень", — уточнює видання.

Крім того, в день тестування, організованого директоркою фіктивного департаменту освіти міста Оленою Шапуровою, лояльним до окупаційної влади педагогам також видали рублеві премії. Попри це весь процес тестування так звана директорка департаменту провалила, розповідають журналісти.

"Діти на тестування не з'явилися і Шапурова передумала проводити тести, заявивши, що всіх, хто прийде 1 вересня до шкіл, захоплених окупантами, вона з радістю прийме і без додаткових іспитів", — уточнює ЗМІ.

Нагадаємо, військові РФ зайняли Мелітопольський педуніверситет під свої казарми. Як повідомили місцеві журналісти, окупанти винесли всі книги з університетської бібліотеки та пограбували комп'ютерну техніку та обладнання.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗС РФ хоче ввести смертну кару в Мелітополі для мирних українців.