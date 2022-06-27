Клюнули на премию: часть педагогов из Мелитополя поехала на "переаттестацию", — СМИ

По информации журналистов, учителей из оккупированного города учиться "российским стандартам" отправили в Крым и Москву. За это педагогам обещают 20 тыс. рублей.

Часть преподавателей из оккупированного Мелитополя согласилась поехать на так называемую переаттестацию в Евпаторию и Москву. Об этом сообщает местное украинское издание "Риа-Мелитополь".

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"Большая часть учителей и все директора школ отказались сотрудничать с оккупационной властью", — пишут мелитопольские журналисты. Тем не менее, некоторые решили поехать на "курсы повышения квалификации".

Коллаборантов разделили на группы. Часть отправили в захваченный Крым, остальных — на территорию РФ. За это им якобы пообещали специальную премию — 20 тыс. рублей.

"По курсу псевдо-губернатора Евгения Балицкого — это 10 тысяч гривен", — уточняет издание.

Кроме того, в день тестирования, организованного директором фиктивного департамента образования города Еленой Шапуровой, лояльным к оккупационной власти педагогам также выдали рублевые премии. Несмотря на это, весь процесс тестирования так называемый директор департамента провалила, рассказывают журналисты.

"Дети на тестирование не явились и Шапурова передумала проводить тесты, заявив, что всех, кто придет 1 сентября в школы, захваченные оккупантами, она с радостью примет и без дополнительных экзаменов", — уточняет СМИ.

Напомним, военные РФ заняли Мелитопольский педуниверситет под свои казармы. Как сообщили местные журналисты, оккупанты вынесли все книги из университетской библиотеки и разграбили компьютерную технику и оборудование.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВС РФ хотят ввести смертную казнь в Мелитополе для мирных украинцев.