Военные РФ заняли Мелитопольский педуниверситет под свои казармы, — СМИ

Как рассказывают местные журналисты, оккупанты вынесли все книги из университетской библиотеки и разграбили компьютерную технику и оборудование.

Российские военные решили "перепрофилировать" помещения Мелитопольского педагогического университета им. Хмельницкого под свои казармы. Об этом пишет местное украинское издание "Риа-Мелитополь".

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"На этой неделе они [оккупанты] добрались до зданий естественно-географического факультета МГПУ им. Б. Хмельницкого", — уточняют журналисты.

Группа корпусов вуза, включая здание библиотеки во внутреннем дворе, расположена по улице Гетманской напротив управления полиции. 23 июня в эти помещения зашли российские военные и стали выносить мебель и книги из библиотеки. Как пишет издание, также они разграбили университетскую компьютерную технику и оборудование, полученные в качестве грантов.

По информации источников издания, в этих помещениях оккупанты планируют разместить солдатские казармы. В целом, нижнюю часть города, где находится промышленная зона и полицейские подразделения, россияне намерены сделать своей военной базой.

Издание также информирует, что коллаборантка Елена Шапурова, называющая себя "начальником областного департамента образования", захватила государственные педагогический и агротехнологический университеты Мелитополя. Там даже появился оккупационный "ректор" — подполковник и бывший старший преподаватель Харьковского университета внутренних дел Андрей Чуйков. Теперь он "распоряжается" зданиями и всем имуществом четырех университетов — мелитопольских педагогического и агротехнологического, бердянского педагогического и частного Классический. Четыре вуза оккупанты объединили в один, назвав его "Мелитопольский".

Напомним, ВС РФ хотят ввести смертную казнь в Мелитополе для мирных украинцев. По словам мэра города Ивана Федорова, россияне целенаправленно осуществляют геноцид украинского населения, пытаясь отомстить за неподчинение и сопротивление оккупантам.

Ранее Федоров также говорил, что в оккупированный город вошли сирийские боевики. Кроме сирийских наемников, в городе находятся россияне, которые устрашают местных жителей и препятствуют им уехать в безопасные места.