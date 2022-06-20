В Мелитополь вошли сирийские боевики, – мэр Федоров

Кроме сирийских наемников, в городе находятся россияне, которые устрашают местных жителей и препятствуют им уехать в безопасные места.

В понедельник, 20 июня, в оккупированном Мелитополе (Запорожская область — ред.) местные жители заметили переодетых сирийских боевиков, прибывших сюда воевать против ВСУ. Об этом сообщил мэр Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

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По его словам, сирийские боевики расположились на территории городского авиагородка. Федоров также сообщил об общей обстановке в городе.

Мэр города проинформировал, что оккупанты пытаются возобновить работу на некоторых заводах машиностроения в Мелитополе и Бердянске. Пока такие попытки успехов не имеют.

Российские военные продолжают совершать преступления против мирных жителей и украинских военных. Так, 19 июня, оккупанты прицельно обстреляли воинскую часть.

Кроме того, они не позволяют горожанам выехать за пределы Мелитополя на подконтрольную Украине территорию.

"Уехать из города можно. От 300 до 3000 грн требуют решить за проезд авто", – сказал Федоров.

Напомним, ранее сообщалось о переброске устаревших танков Т-62 в Мелитополь. Снятие с хранения старых образцов было зафиксировано в Каменско-Шахтинском Ростовской области. Этими танками доукомплектуют танковый полк резерва на базе 150 МСД 8А, понесший большие потери во время российского военного вторжения в Украину.

Также Фокус в своей статье рассказывал, как устроено движение сопротивления под оккупацией и почему Мелитополь стал столицей украинской партизанщины.