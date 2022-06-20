У Мелітополь увійшли сирійські бойовики, — мер Федоров

Окрім сирійських найманців, у місті перебувають росіяни, які лякають місцевих мешканців та перешкоджають їм виїхати у безпечні місця.

У понеділок, 20 червня, в окупованому Мелітополі (Запорізька область — ред.) місцеві жителі помітили переодягнених сирійських бойовиків, які прибули сюди воювати проти ЗСУ. Про це повідомив міський голова Іван Федоров у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, сирійські бойовики розташувалися на території міського авіамістечка. Федоров також повідомив про загальну ситуацію в місті.

Мер міста поінформував, що окупанти намагаються відновити роботу на деяких заводах машинобудування у Мелітополі та Бердянську. Поки що такі спроби успіхів не мають.

Російські військові продовжують чинити злочини проти мирних жителів та українських військових. Так, 19 червня, окупанти прицільно обстріляли військову частину.

Крім того, вони не дозволяють мешканцям міста виїхати за межі Мелітополя на підконтрольну Україні територію.

"Виїхати з міста можна. Від 300 до 3000 грн вимагають вирішити за проїзд авто", — сказав Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про перекидання застарілих танків Т-62 до Мелітополя. Зняття зі зберігання старих зразків зафіксували у Кам'янсько-Шахтинському Ростовській області. Цими танками доукомплектують танковий полк резерву на базі 150 МСД 8А, який зазнав великих втрат під час російського воєнного вторгнення в Україну.

Також Фокус у своїй статті розповідав, як влаштований рух опору під окупацією та чому Мелітополь став столицею української партизанщини.