Військові РФ зайняли Мелітопольський педуніверситет під свої казарми, — ЗМІ

Як розповідають місцеві журналісти, окупанти винесли всі книги з університетської бібліотеки та розграбували комп'ютерну техніку та обладнання.

Російські військові вирішили "перепрофілювати" приміщення Мелітопольського педагогічного університету ім. Хмельницького під свої казарми. Про це пише місцеве українське видання "Ріа-Мелітополь".

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"Цього тижня вони [окупанти] дісталися будівель природничо-географічного факультету МДПУ ім. Б. Хмельницького", — уточнюють журналісти.

Група корпусів вишу, включаючи будівлю бібліотеки у внутрішньому дворі, розташована на вулиці Гетьманській навпроти управління поліції. 23 червня в ці приміщення зайшли російські військові та почали виносити меблі та книги з бібліотеки. Як пише видання, також вони розграбували університетську комп'ютерну техніку та обладнання, отримані як гранти.

За інформацією джерел видання, в цих приміщеннях окупанти планують розмістити солдатські казарми. Загалом нижню частину міста, де знаходиться промислова зона та поліцейські підрозділи, росіяни мають на меті зробити своєю військовою базою.

Видання також повідомляє, що колаборантка Олена Шапурова, яка називає себе "начальницею обласного департаменту освіти", захопила державні педагогічний та агротехнологічний університети Мелітополя. Там навіть з'явився окупаційний "ректор" — підполковник та колишній старший викладач Харківського університету внутрішніх справ Андрій Чуйков. Тепер він "розпоряджається" будівлями та всім майном чотирьох університетів — мелітопольського педагогічного та агротехнологічного, бердянського педагогічного та приватного класичного. Чотири виші окупанти об'єднали в один, назвавши його "Мелітопольським".

Нагадаємо, ЗС РФ хочуть запровадити смертну кару в Мелітополі для мирних українців. За словами мера міста Івана Федорова, росіяни цілеспрямовано здійснюють геноцид українського населення, намагаючись помститися за непокору та опір окупантам.

Раніше Федоров також говорив, що до окупованого міста увійшли сирійські бойовики. Окрім сирійських найманців, у місті перебувають росіяни, які залякують місцевих мешканців та перешкоджають їм виїхати в безпечні місця.