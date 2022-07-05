Варта та Вікінг: у Київському зоопарку народилися бізончики (фото)

Жителів столиці запрошують знайомитися з малюками, які перебувають у відкритому вольєрі "під опікою численних родичів".

У столичному зоопарку народилося двоє дитинчат бізонів, малюків назвали Варта та Вікінг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

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В адміністрації уточнюють, що Варту бізониха Веста народила ще 27 червня, а 4 липня поповнення в сімействі дочекалася мама Вербена.

"Бізони від природи дуже "сімейні", тому малюки з перших днів перебувають під чуйною опікою численних родичів", — розповідають у зоопарку.

[ + – ] Варта та Вікінг Фото: КГГА

Наразі маленькі бізончики знаходяться у відкритому вольєрі, де можуть насолоджуватися теплим сонцем та маминим молоком, кажуть у КиївЗоо.

Адміністрація зоопарку запрошує киян знайомитись з новими улюбленцями.

Фото: пресс-служба КГГА

Як, зі свого боку, розповіли у Київській міськдержадміністрації, з початку повномасштабного російського вторгнення Київський зоопарк прийняв понад 140 тварин, життю яких загрожували бойові дії.

Київський зоопарк знову відкрився для відвідувачів на початку травня. Вартість квитків залишилася на довоєнному рівні. Відвідувачі можуть побачити не лише старожилів, а й тварин, врятованих із зоопарків у зонах бойових дій.

Раніше Фокус писав, що кіт Степан зібрав 15 тисяч євро на їжу для тварин, які постраждали від війни в Україні.