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Варта и Викинг: в Киевском зоопарке родились бизончики (фото)

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Фото: пресс-служба КГГА | Мама с новорожденным бизоном в Киевском зоопарке.

Жителей столицы зовут знакомиться с малышами, которые находятся в открытом вольере "под опекой многочисленных родственников".

В столичном зоопарке родилось двое детенышей бизонов, малышей назвали Варта и Викинг. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

В администрации уточняют, что Варту бизониха Веста родила еще 27 июня, а 4 июля пополнения в семействе дождалась мама Вербена.

"Бизоны от природы очень "семейные", поэтому малыши с первых дней находятся под чуткой опекой многочисленных родственников", — рассказывают в зоопарке.

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Ванда и Викинг
Фото: КГГА

Сейчас маленькие бизончики находятся в открытом вольере, где могут наслаждаться теплым солнцем и маминым молоком, говорят в КиевЗоо.

Администрация зоопарка приглашает киевлян знакомиться с новыми питомцами.

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Фото: пресс-служба КГГА
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Как, в свою очередь, рассказали в Киевской горгосадминистрации, с начала полномасштабного российского вторжения Киевский зоопарк принял более 140 животных, жизни которых угрожали боевые действия.

Киевский зоопарк снова открылся для посетителей в начале мая. Стоимость билетов осталась на довоенном уровне. Посетители могут увидеть не только старожилов, но и животных, спасенных из зоопарков в зонах боевых действий.

Ранее Фокус писал, что кот Степан собрал 15 тысяч евро на еду для животных, пострадавших от войны в Украине.