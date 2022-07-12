За стандартами енергоефективності: у Києві відновлюють 100 квартир у будинку на Оболоні (фото)

За словами Віталія Кличка, на відновлювальні роботи столичної інфраструктури виділено 600 млн гривень. Ще 200 млн надав уряд.

Мер Києва Віталій Кличко відвідав будинок на Оболоні, де зараз тривають ремонтні роботи після його обстрілу російськими військовими 14 березня. Після перевірки роботи ремонтних бригад за адресою Богатирська, 20, Кличко повідомив журналістам, що на відновлення з резервного фонду столиця виділила 600 млн гривень, ще 200 млн виділив Кабмін. Про це йдеться в репортажі, опублікованому у Facebook мера столиці.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"У будинку —144 квартири, пошкоджено — 100 квартир. Унаслідок ракетного удару повністю зруйновано дві стінові панелі сходових клітин, ліфтову шахту, частково зруйновано сходи й сходові майданчики, перегородки, вибито вікна", — повідомив Кличко.

[ + – ] фото 1 [ + – ] фото 2 [ + – ] фото 3 [ + – ] фото 4 [ + – ] фото 5 [ + – ] фото 6 [ + – ] фото 7

Незважаючи на серйозні ушкодження, фахівці з'ясували, що будинок можна відновити. Наразі ведуться роботи з посилення конструкцій і утеплення фасаду, а також проводиться демонтаж зруйнованих залізобетонних конструкцій і вивозиться будівельне сміття.

Після проведення ремонтних робіт відновлений будинок повністю відповідатиме сучасним нормам енергоефективності, підкреслив Кличко.

Мер також повідомив, що бригади ремонтників відновлюють будівлі на вулицях Гаврилишина, Ірпінській, Крушельницькій і на проспектах Свободи та Лобановського.

"Усього ж у столиці пошкоджено понад 640 інфраструктурних об'єктів і житлових будинків. Вони отримали пошкодження різного ступеня", — заявив Кличко.

Усі ремонтні роботи мають бути завершені до опалювального сезону, щоб люди змогли повернутися до свого житла, зазначив Кличко.

Нагадаємо, російські військові в березні завдали ракетного удару по житлових будинках в Оболонському районі Києва. За даними ДСНС, в результаті одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Як повідомляли в ДСНС, 14 березня в Оболонському районі Києва внаслідок влучення невідомого об'єкта постраждала дев'ятиповерхівка. На площі 500 кв метрів почалася пожежа, а сходова клітина була зруйнована з 1 по 3 поверхи.