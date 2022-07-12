По стандартам энергоэффективности: в Киеве восстанавливают 100 квартир в доме на Оболони (фото)

По словам Виталия Кличко, на восстановительные работы столичной инфраструктуры выделены 600 млн гривен. Еще 200 млн предоставило правительство.

Мэр Киева Виталий Кличко посетил дом на Оболони, где сейчас ведутся ремонтные работы после его обстрела российскими военными 14 марта. После проверки работы ремонтных бригад по адресу Богатырская, 20, Кличко сообщил журналистам, что на восстановление из резервного фонда столица выделила 600 млн гривен, еще 200 млн было выделено Кабмином. Об этом говорится в репортаже, опубликованном в Facebook мэра столицы.

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"В доме – 144 квартиры, повреждены – 100 квартир. В результате ракетного удара полностью разрушены две стеновые панели лестничных клеток, лифтовая шахта, частично разрушены лестницы и лестничные площадки, перегородки, выбиты окна", — сообщил Кличко.

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Несмотря на серьезные повреждения, специалисты выяснили, что дом можно восстановить. Сейчас ведутся работы по усилению конструкций и утепления фасада, а также проводится демонтаж разрушенных железобетонных конструкций и вывозится строительный мусор.

После проведения ремонтных работ восстановленный дом будет полностью соответствовать современным нормам энергоэффективности, подчеркнул Кличко.

Мэр также сообщил, что бригады ремонтников восстанавливают здания по улицам Гаврилишина, Ирпенской, Крушельницкой и на проспектах Свободы и Лобановского.

"Всего же в столице повреждено более 640 инфраструктурных объектов и жилых домов. Они получили повреждения различной степени", — заявил Кличко.

Все ремонтные работы должны быть завершены до отопительного сезона, чтобы люди смогли вернуться в свои жилища, отметил Кличко.

Напомним, российские военные в марте нанесли ракетный удар по жилым домам в Оболонском районе Киева. По данным ГСЧС, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Как сообщали в ГСЧС, 14 марта в Оболонском районе Киева в результате попадания неизвестного объекта пострадала девятиэтажка. На площади 500 кв метров начался пожар, а лестничная клетка была разрушена с 1 по 3 этажи.