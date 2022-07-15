"Ідіть краще воювати": киянка на "Теслі" в'їхала в чуже авто та відмовилася платити

У листуванні жінка порадила власнику транспорту піти на фронт і не чіплятися. Вона також послалася на те, що безробітна і їй треба допомагати переселенцям із Харкова.

Мешканка Києва, яка перебувала за кермом Tesla, зачепила чужий автомобіль, а у відповідь на прохання власника потерпілого транспорту сплатити зняття бампера, пояснила, що вона безробітна, і порадила не чіплятися через дрібниці і піти воювати на фронт. Про це повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ".

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"Дівчина на Теслі притерла мою машину, — написав автор повідомлення, — і порадила мені піти воювати, а не чіплятися через дрібниці, на її машині нічого немає".

Власник постраждалого автомобіля попросив жінку залишити телефон. У їхньому листуванні вона відмовляється виплатити необхідну суму.

[ + – ] Скриншоти листування

"Йдіть воювати. Може перестанете чіплятися до такої дрібниці. Я одна і не працюю зараз, і для мене 500 грн — це гроші", — відповіла дівчина, додавши, що допомагає родичам, які переїхали з Харкова.

[ + – ] Пошкодження, які залишив автомобіль Tesla

Зі свого боку чоловік порадив дівчині продати Tesla, щоб були гроші. Він стверджує, що виставив свій транспорт на продаж, і що він має докази пошкоджень, а за приховування з місця ДТП оплата буде вищою.

[ + – ] Автомобіль, який зачепила Tesla.

Нагадаємо, що рідкісний 1500-сильний спорткар Nissan розбився в ефектній ДТП. З колекційним Nissan Skyline GT-R сталася аварія на швидкості 270 км/год. Однак перегонник дивом залишився живим і відбувся синцями.

Раніше Фокус повідомляв, що підозрюваний у смертельній ДТП бізнесмен Олександр Ярославський повернувся до України. Генпрокурор вже викликала Ярославського на допит, який проводиться у межах розгляду у справі про аварію, де загинула людина.