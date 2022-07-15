"Идите лучше воевать": киевлянка на "Тесле" въехала в чужое авто и отказалась платить

В переписке женщина посоветовала владельцу пострадавшего транспорта пойти на фронт и не придираться. Она также сослалась на то, что безработная и ей нужно помогать переселенцам из Харькова.

Жительница Киева, находившаяся за рулем Tesla, зацепила чужой автомобиль, а в ответ на просьбу владельца пострадавшего транспорта оплатить снятие бампера, объяснила, что она безработная, и посоветовала не придираться по мелочам и пойти воевать на фронт. Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".

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"Девушка на Тесле притерла мою машину, — написал автор сообщения, — и посоветовала мне пойти воевать, а не придираться по мелочам, на ее машине же ничего нет".

Владелец пострадавшего автомобиля попросил женщину оставить телефон. В их переписке она отказывается выплатить требуемую сумму.

[ + – ] Скриншоты переписки

"Идите воевать. Может перестанете придираться к такой мелочи. Я одна и не работаю сейчас, и для меня 500 грн — это деньги", — ответила девушка, добавив, что помогает родственникам, которые переехали из Харькова.

[ + – ] Повреждения, которые оставил автомобиль Tesla.

В свою очередь, мужчина посоветовал девушке продать Tesla, чтобы были деньги. Он утверждает, что выставил свой транспорт на продажу, и что у него есть доказательства повреждений, а за сокрытие с места ДТП оплата будет выше.

[ + – ] Автомобиль, который задела Tesla.

Напомним, что редкий 1500-сильный спорткар Nissan разбился в эффектном ДТП. С коллекционным Nissan Skyline GT-R произошла авария на скорости 270 км/ч. Однако гонщик чудом остался жив и отделался синяками.

Ранее Фокус сообщал, что подозреваемый в смертельном ДТП бизнесмен Александр Ярославский вернулся в Украину. Генпрокурор уже вызвала Ярославского на допрос, который проводится в рамках разбирательства по делу об аварии, в которой погиб человек.