ДБР проводить обшуки на телеканалі нардепа-колаборанта Ковальова (фото)

За інформацією правоохоронців, управління каналом передано українській владі, а сам парламентарій оголошений у розшук.

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в офісі "4 каналу", мовника, який до передачі Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) належав народному депутату з "Слуги народу" Олексію Ковальову, підозрюваному в державній зраді. Про це в середу, 3 серпня, повідомила пресслужба відомства.

Крім офісу "4 канали" обшуки проводяться у помічника нардепа та посадових осіб мовника, уточнили у ДБР. Відомство зазначило, що керування каналом передано АРМА.

У ДБР нагадали, що суд заарештував майно Ковальова для його конфіскації на користь держави — йдеться про частки нардепа у трьох компаніях, а також банківських рахунках. Загальна вартість корпоративних прав оцінюється у понад 4,7 млн грн.

Фото: ДБР

У квітні цього року щодо Ковальова розпочато кримінальне провадження, оскільки він знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає російським військовим у регіоні. На початку липня нардепа призначили окупанти так званим заступником голови "уряду Херсонської області". 6 липня Офіс Генерального прокурора повідомив Ковальову про підозру, а 15 липня суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи внесення застави. Нардепа оголошено в розшук.

Раніше повідомлялося про загибель Ковальова у місті Гола Пристань Херсонської області, проте джерела ЗМІ у правоохоронних органах спростували цю інформацію та сказали, що Ковальов живий.