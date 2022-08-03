ГБР проводит обыски на телеканале нардепа-коллаборанта Ковалева (фото)

По информации правоохранителей, управление каналом передано украинским властям, а сам парламентарий объявлен в розыск.

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в офисе "4 канала", вещателя, который до передачи Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), принадлежал народному депутату из "Слуги народа" Алексею Ковалеву, подозреваемому в государственной измене. Об этом в среду, 3 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо офиса "4 канала" обыски проводятся у помощника нардепа и должностных лиц вещателя, уточнили в ГБР. Ведомство отметило, что управление каналом передано АРМА.

В ГБР напомнили, что суд арестовал имущество Ковалева для его конфискации в пользу государства — речь идет о долях нардепа в 3 компаниях, а также банковских счетах. Общая стоимость корпоративных прав оценивается в более чем 4,7 млн грн.

Фото: ГБР

В апреле этого года в отношении Ковалева было начато уголовное производство, так как он находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает российским военным в регионе. В начале июля нардеп был назначен оккупантами так называемым заместителем председателя "правительства Херсонской области". 6 июля Офис генерального прокурора сообщил Ковалеву о подозрении, а 15 июля суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста без альтернативы внесения залога. Нардеп был объявлен в розыск.

Ранее сообщалось о гибели Ковалева в городе Голая Пристань Херсонской области, однако источники СМИ в правоохранительных органах опровергли эту информацию и сказали, что Ковалев жив.