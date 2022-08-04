Хвиля мінувань в Україні: ЗСУ попередило про психологічну атаку ЗС РФ

Правоохоронці в Тернополі, Вінниці, Черкасах, Кропивницькому, Хмельницькому та Рівному отримували повідомлення про замінування залізничних вокзалів, ринків і вулиць. Вибухотехніки та кінологи перевіряють приміщення й евакуюють людей.

Українські правоохоронці отримують інформацію про мінування об'єктів у Тернополі, Вінниці, Черкасах, Кропивницькому та Хмельницькому. У Рівному нібито заміновано залізничний і автовокзал, а також вулиці біля центрального ринку, повідомило "Суспільне".

На всі зазначені адреси слідчо-оперативні групи та екстрені служби виїхали на перевірки. Вибухотехніки з кінологами обстежують приміщення, громадян евакуювали, наголосила пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль.

Мінування в Тернополі — людей евакуювали з центрального універмагу

Мер Тернополя Сергій Надал заявив про евакуацію людей із будівлі вокзалу та центрального універмагу після повідомлень про мінування.

"Є інформація про можливу провокацію та закладену вибухівку. Не йдіть у цьому напрямку та не підходьте близько до будівель", — написав він.

[ + – ] Інформація про мінування в Тернополі не підтвердилася

Пізніше Надал зазначив, що інформація про мінування в Тернополі не підтвердилася — служби перевірили приміщення залізничного вокзалу та центрального універмагу міста.

Вінниця, Черкаси й інші міста

Аналогічна ситуація у Вінниці, там замінували залізничний і автовокзал, а також Центральний ринок. Місцева міськрада повідомила про тимчасове призупинення руху транспорту на проспекті Коцюбинського біля Центрального ринку та біля площі Привокзальної.

Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив про пошук вибухівки на Центральному ринку в Кропивницькому. Також заміновано авто-, залізничний вокзал і овочевий ринок у Хмельницькому.

[ + – ] Вибухотехніки перевіряють приміщення та прилеглі території

У Черкасах поліції відправили повідомлення про мінування кількох об'єктів: залізничного вокзалу, автовокзалу та пошти на вулиці Хоменка.

Вибухотехніки з кінологами виїхали на перевірку приміщень і прилеглих територій.

Мінування міст України — що каже влада

Радник глави МВС України Антон Геращенко вважає, що росіяни використовують нову тактику залякування українців, розповсюджуючи брехливі повідомлення про мінування.

Командування Збройних сил України (ЗСУ) назвало хвилю мінувань психологічною атакою російських окупантів на українців.

"Терор + залякування. Росія продовжує нас тероризувати. Нічого нового. Не піддавайтеся паніці, поліція на містах працює. Просто пам'ятайте про правила безпеки", — нагадали військові.

Нагадаємо, що в Україні заміновано деякі пляжі. На Одещині чоловік у свій день народження вирішив скупатися в морі всупереч заборонам і підірвався на міні.

У МВС раніше підрахували, що Україні знадобиться щонайменше 5 років для розмінування всієї території. Приблизно 300 тис. кв. метрів території заміновано.