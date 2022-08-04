Волна минирований в Украине: ВСУ предупредило о психологической атаке ВС РФ

Правоохранители в Тернополе, Виннице, Черкассах, Кропивницком, Хмельницком и Ровно получали сообщения о минировании железнодорожных вокзалов, рынков и улиц. Взрывотехники и кинологи проверяют помещения и эвакуируют людей.

Украинские правоохранители получают информацию о минировании объектов в Тернополе, Виннице, Черкассах, Кропивницком и Хмельницком. В Ровно якобы заминирован железнодорожный и автовокзал, а также улицы возле центрального рынка, сообщило "Суспільне".

По всем указанным адресам следственно-оперативные группы и экстренные службы выехали на проверки. Взрывотехники с кинологами обследуют помещения, граждан эвакуировали, подчеркнула пресс-офицер полиции области Юлия Мозоль.

Минирования в Тернополе – людей эвакуировали из центрального универмага

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил об эвакуации людей из здания вокзала и центрального универмага после сообщений о минировании.

"Есть информация о возможной провокации и заложенной взрывчатке. Не идите по этому направлению и не подходите близко к зданиям", – написал он.

[ + – ] Информация о минировании в Тернополе не подтвердилась

Позже Надал отметил, что информация о минировании в Тернополе не подтвердилась – службы проверили помещение железнодорожного вокзала и центрального универмага города.

Винница, Черкассы и другие города

Аналогичная ситуация в Виннице, там заминировали железнодорожный и автовокзал, а также Центральный рынок. Местный горсовет сообщил о временной приостановке движения транспорта на проспекте Коцюбинского возле Центрального рынка и возле площади Привокзальной.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил о поиске взрывчатки на Центральном ринке в Кропивницком. Также заминированы авто-, железнодорожный вокзал и овощной рынок в Хмельницком.

[ + – ] Взрывотехники проверяют помещения и близлежащие территории

В Черкассах полиции отправили сообщение о минировании нескольких объектов: железнодорожного вокзала, автовокзала и почты на улице Хоменко.

Взрывотехники с кинологами выехали на проверку помещений и близлежащих территорий.

Минирование городов Украины – что говорят власти

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко полагает, что россияне используют новую тактику запугивания украинцев, распространяя лживые сообщения о минировании.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвало волну минирований психологической атакой российских оккупантов на украинцев.

"Террор + устрашение. Россия продолжает нас терроризировать. Ничего нового. Не поддавайтесь панике, полиция на городах работает. Просто помните о правилах безопасности", – напомнили военные.

Напомним, что в Украине заминированы некоторые пляжи. В Одесской области мужчина в свой день рождения решил искупаться в море вопреки запретам и подорвался на мине.

В МВД ранее подсчитали, что Украине понадобиться минимум 5 лет для разминирования всей территории. Примерно 300 тыс. кв. метров территории заминировано.