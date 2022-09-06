В Україні заарештували майно ексдепутатата Держдуми РФ від "Єдиної Росії" на 1 млрд грн

За інформацією журналістів, йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака. Його компанію підозрюють в ухиленні від податків на суму понад 130 млн доларів.

В Україні заарештували корпоративні права та майно на понад 1 мільярд гривень колишнього депутата Держдуми Росії від партії "Єдина Росія" з виробництва паперу та картону. Про це повідомляє сайт Бюро економічної безпеки.

У відомстві розповіли, що співробітники БЕБ виявили 9 підприємств, що належить колишньому депутату та полковнику армії РФ. Зокрема, викрито компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Внаслідок чого до бюджету держави не надійшло понад 130 млн грн.

"Слідство встановило, що посадові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн", — сказано в повідомленні.

Крім того, відомо, що працівники товариства з 2019 по 2021 роки купували машини, нежитлові приміщення, обладнання за заниженими цінами. Майно перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку.

"Один із комбінатів в Україні протягом тривалого часу під виглядом зворотної фінансової допомоги перераховував на користь згаданого товариства кошти в загальній сумі понад 129 млн грн. Такі дії спрямували на приховування походження коштів, тобто їхню фактичну легалізацію. Як з'ясувалося, ці компанії пов'язані між собою", — встановили слідчі БЕБ.

За ініціативою відомства слідчий районний суд у Києві наклав арешт на 25 об'єктів нерухомості компанії та комбінату. Їхня орієнтовна вартість становить 1 млрд грн.

За інформацією видання "Економічна правда", йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Що відомо про Володимира Крупчака?

Володимир Крупчак знаходиться на 39 місці у рейтингу "100 найбагатших українців" від Фокусу. У 2019 році він отримав паспорт Кіпру та відмовився від українського громадянства. Причин свого рішення бізнесмен не озвучив. З 2004 до 2007 року він був депутатом Держдуми РФ від партії "Єдина Росія".

1 вересня ЗМІ повідомляли, що в Італії заарештували 11 вілл близького до Путіна російського олігарха В'ячеслава Кантора. Проти нього запровадили персональні санкції через вторгнення Росії до України.