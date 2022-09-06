В Украине арестовали имущество экс-депутатата Госдумы РФ от "Единой России" на 1 млрд грн

По информации журналистов, речь идет о владельце Киевского картонно-бумажного комбината Владимире Крупчаке. Его компанию подозревают в уклонении от налогов на сумму более 130 млн.

В Украине арестовали корпоративные права и имущество на более 1 миллиард гривен бывшего депутата Госдумы России от партии "Единая Россия" по производству бумаги и картона. Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности.

В ведомстве рассказали, что сотрудники БЭБ обнаружили 9 предприятий, принадлежащее бывшему депутату и полковнику армии РФ. В частности, была разоблачена компания в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В результате чего в бюджет государства не поступило более 130 млн грн

"Следствие установило, что должностные лица уклонились от уплаты налога на прибыль и земельного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет более 132 млн грн", — сказано в сообщении.

Кроме того, известно, что работники общества с 2019 по 2021 годы совершали покупку машин, нежилых помещений, оборудования по заниженным ценам. Имущество находилось в собственности другой компании и было под залогом в банке.

"Один из комбинатов в Украине в течение длительного времени под видом возвратной финансовой помощи перечислял в пользу упомянутого общества средства в общей сумме более 129 млн грн. Такие действия были направлены на сокрытие происхождения средств, то есть их фактическую легализацию. Как выяснилось, эти компании связаны между собой", — установили следователи БЭБ.

По инициативе ведомства следственный районный суд в Киеве наложил арест на 25 объектов недвижимости компании и комбината. Их ориентировочная стоимость составляет 1 млрд грн.

По информации издания "Экономическая правда", речь идет о владельце Киевского картонно-бумажного комбината Владимире Крупчаке.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины.

Что известно о Владимире Крупчаке?

Владимир Крупчак находится на 39 месте в рейтинге "100 самых богатых украинцев" от Фокуса. В 2019 году он получил паспорт Кипра и отказался от украинского гражданства. Причины своего решения бизнесмен не озвучил. С 2004 по 2007 год он был депутатом Госдумы РФ от партии "Единая Россия".

1 сентября СМИ сообщали, что в Италии арестовали 11 вилл близкого к Путину российского олигарха Вячеслава Кантора. Против него ввели персональные санкции из-за вторжения России в Украину.