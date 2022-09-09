Вокзал у панамці: Калуш оригінально зустріне ювілейного пасажира "Стефанія Експреса" (фото)

Kalush Orchestra подарують ювілейному пасажиру свій фірмовий головний убір. Про сюрприз щасливчик поки не здогадується.

У Калуші, що на північному заході Івано-Франківської області, вокзал прикрасили рожевою панамою — символом гурту Kalush Orchestra, який цього року переміг на "Євробаченні". Так в "Укрзалізниці" вирішили зустріти в цьому місті 100-тисячного пасажира рейсу "Стефанія Експрес". Про це у п'ятницю, 9 вересня, повідомила пресслужба компанії.

"Особливість (найближчого вечірнього рейсу) в тому, що на борту буде 100-тисячний пасажир потягу з моменту його перейменування та оновлення після перемоги пісні "Стефанія" на Євробаченні", — йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" додала, що до цієї події група Kalush Orchestra передала ювілейному пасажиру рожеву панаму зі своїми автографами.

[ + – ] Панама гурту Kalush

"Ювілейний пасажир ще не знає про свій сюрприз, але Kalush Orchestra вже його підготували, він чекає потрібного місця… Тепер звучання пісні "Стефанія" на відправку експреса стане ще органічнішим, а Калуш отримає нову класну туристичну фотозону", — прокоментувала ініціативу компанія-перевізник.

Нагадаємо, у травні цього року стало відомо, що потяг 43 Київ – Івано-Франківськ у розкладі цього року офіційно стане "Стефанія Експресом". Вокзали Києва, Калуша та Івано-Франківська після перемоги Kalush Orchestra став вітати цей потяг піснею "Стефанія".

Також ми писали про виступ Kalush Orchestra на всесвітньо відомому музичному фестивалі Glastonbury.