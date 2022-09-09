Вокзал в панамке: Калуш оригинально встретит юбилейного пассажира "Стефания экспресса" (фото)

Kalush Orchestra подарят юбилейному пассажиру свой фирменный головной убор. О сюрпризе счастливчик пока не догадывается.

В Калуше, что на северо-западе Ивано-Франковской области, вокзал украсили розовой панамой — символом группы Kalush Orchestra победившей на "Евровидении" в этом году. Так в "Укрзализныце" решили встретить в этом городе 100-тысячного пассажира рейса "Стефания экспресс". Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила пресс-служба компании.

"Особенность (ближайшего вечернего рейса) в том, что на борту будет 100-тысячный пассажир поезда с момента его переименования и обновления после победы песни "Стефания" на Евровидении", — говорится в сообщении.

"Укрзализныця" добавила, что к этому событию группа Kalush Orchestra передала юбилейному пассажиру розовую панаму со своими автографами.

[ + – ] Панама группы Kalush

"Юбилейный пассажир еще не знает о своем сюрпризе, но Kalush Orchestra уже его подготовили, он ждет нужного места… Теперь звучание песни "Стефания" на отправку экспресса станет еще органичнее, а Калуш получит новую классную туристическую фотозону", — прокомментировала инициативу компания-перевозчик.

Напомним, в мае этого года стало известно, что поезд 43 Киев – Ивано-Франковск в расписании этого года официально станет "Стефания Экспрессом". Вокзалы Киева, Калуша и Ивано-Франковска после победы Kalush Orchestra стал приветствовать этот поезд песней "Стефания".

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