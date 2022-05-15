"Стефанія Експрес": в "Укрзализныце" переименуют поезд после победы Украины в Евровидении

В железнодорожной компании своеобразно отреагировали на победу Украины в главном европейском песенном конкурсе. Вокзалы Киева, Калуша и Ивано-Франковска будут приветствовать поезд с новым названием песней "Стефания".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в своем телеграм-канале объявил об изменениях в названии поезда Киев — Ивано-Франковск.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Главный железнодорожный орган страны не остался в стороне от победы Украины на Евровидении-2022, оперативно отреагировав нововведениями.

"Поезд 43 Киев – Ивано-Франковск в расписании этого года официально станет "Стефания Экспрессом". Вокзалы Киева, Калуша и Ивано-Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефания". К слову, это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы", — написал Камышин.

На главном песенном конкурсе Европы Украину представляла группа Kalush Orchestra из города Калуш Ивано-Франковской области. Песня "Стефания", с которой музыканты выступили на Евровидении в Турине, была посвящена матери вокалиста группы Олега Псюка. По итогам финала конкурса, Kalush Orchestra одержали победу, набрав 631 балл (192 от жюри и 439 от зрителей со всего мира).

Во время выступления музыканты призвали мировое сообщество спасти Мариуполь и помочь "Азовстали", которую продолжают оборонять украинские военные, находясь в полной блокаде. Организационный комитет Евровидения трактовал это заявление как призыв к гуманитарной помощи, поэтому о дисквалификации украинской группы речи не шло.

Ранее Фокус рассказывал, что "Укрзализныця" остановила продажу билетов на поезда через "ПриватБанк". Электронные билеты на пассажирские рейсы, как отмечают в компании, теперь также нельзя будет купить через сервисы Tickets.ua и Proizd.ua.

Также мы сообщали, что группа Kalush Orchestra презентовала клип на песню Stefania. Съемки этой работы происходили в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области: Буча, Ирпень и Гостомель.