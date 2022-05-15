"Стефанія Експрес": на "Укрзалізниці" перейменують потяг після перемоги України в Євробаченні

У залізничній компанії своєрідно відреагували на перемогу України у головному європейському пісенному конкурсі. Вокзали Києва, Калуша та Івано-Франківська вітатимуть потяг із новою назвою піснею "Стефанія".

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Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму телеграм-каналі оголосив про зміни у назві потяга Київ – Івано-Франківськ.

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Головний залізничний орган країни не залишився осторонь перемоги України на Євробаченні-2022, оперативно відреагувавши нововведеннями.

"Потяг 43 Київ – Івано-Франківськ у розкладі цього року офіційно стане "Стефанія Експресом". Вокзали Києва, Калуша та Івано-Франківська вітатимуть цей потяг піснею "Стефанія". До речі, це буде перший у світі потяг, названий на честь мами ", — Написав Камишін.

На головному пісенному конкурсі Європи Україну представляв гурт Kalush Orchestra з міста Калуш Івано-Франківської області. Пісня "Стефанія", з якою музиканти виступили на Євробаченні у Турині, була присвячена матері вокаліста гурту Олега Псюка. За підсумками фіналу конкурсу, Kalush Orchestra здобули перемогу, набравши 631 бал (192 від журі та 439 від глядачів з усього світу).

Під час виступу музиканти закликали світову спільноту врятувати Маріуполь та допомогти "Азовсталі", яку продовжують обороняти українські військові, перебуваючи у повній блокаді. Організаційний комітет Євробачення трактував цю заяву як заклик до гуманітарної допомоги, тому про дискваліфікацію української групи не йшлося.

Раніше Фокус розповідав, що "Укрзалізниця" зупинила продаж квитків на потяги через "ПриватБанк". Електронні квитки на пасажирські рейси, як зазначають у компанії, тепер також не можна буде придбати через сервіси Tickets.ua та Proizd.ua.

Також ми повідомляли, що гурт Kalush Orchestra презентував кліп на пісню Stefania. Зйомки цієї роботи відбувалися у звільнених від російських окупантів містах Київської області: Буча, Ірпінь та Гостомель.