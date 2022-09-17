Колаборанти масово дзвонять спецслужбам України, щоб укласти угоди, — мер Мелітополя

За словами градоначальника, прибічники окупантів більше бояться зачисток з боку ФСБ, ніж термінів в українській в'язниці.

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Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області спричинив справжню паніку серед колаборантів, оскільки вони на власні очі побачили, що чекає на зрадників на звільнених територіях, а також як Росія кидає тих, хто прислуговував і був впевнений, що вона тут назавжди.

За словами Федорова, останніми днями українські спецслужби фіксують масове зростання дзвінків від колаборантів, які цікавляться угодою про скачування, відтермінування або послаблення їхньої відповідальності натомість на надання інформації та співпрацю з Україною.

Мелітопольчан, які співпрацювали з ворогом, значно менше лякає перспектива отримати термін в українській в'язниці, ніж те, що з ними можуть зробити їхні колишні куратори.

"Колаборанти чітко розуміють, що Мелітополь буде звільнено, у Мелітополі знову буде український прапор, і вони зараз просто вирішили сховатися і дочекатися настання ЗСУ, щоб потім здатися нашому правосуддю. Вони чітко розуміють, що краще відсидіти якийсь термін у в'язниці згідно із законом, ніж бути зачищеними ФСБ, саме таку загрозу вони для себе бачать основною, тому що, наприклад, колаборанти-поліцейські виконували велику кількість брудної роботи для спецслужб ворога і тому чітко розуміють, що вони будуть зачищені саме цими ж спецслужбами, тому сьогодні в їхніх лавах є паніка. Сьогодні вони думають, яким чином краще піти на угоду зі спецслужбами України, ніж чекати вбивств та зачисток від спецслужб Росії", — наголосив мер Мелітополя.

Він нагадав, що в одному із сіл на Харківщині ЗСУ затримали гауляйтера, який при окупантах був начальником поліції Балаклії. Тікаючи, російська армія просто кинула зрадника, а на територію РФ його не пустили, оскільки "їм зрадники зовсім не потрібні". Його затримали у Куп'янську.

[ + – ] Посвідчення так званого начальника поліції Балаклії Фото: ДБР

Федоров додав, що незабаром буде опубліковано список усіх зрадників, які працюють у місцевій поліції на Росію.

Нагадаємо, російські війська влаштували у Балаклії в'язницю, в якій катували українців. Катівні були організовані у відділі поліції, де окупанти також організували штаб.