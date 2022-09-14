Били струмом: у Балаклії окупанти влаштували катівню, де знущалися з українців, — поліція

За словами представника поліції, катування струмом вважалося найлегшим. Крім того, він заявив, що вже є інформація про загиблих мирних жителів, яких розстріляли в останній день окупації.

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Російські війська влаштували у Балаклії в'язницю, в якій катували українців. Так, тортури були організовані у відділі поліції, де окупанти також організували штаб. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

За його словами, у цій організованій в'язниці постійно утримувалися від 40 осіб. Їх годували двічі на день кашами.

Болвінов написав, що російські окупанти шукали за допомогою місцевих колаборантів тих, хто служив раніше в українській армії, а також родичів воїнів АТО. Також намагалися знайти тих, хто допомагав ЗСУ у цій війні. Іноді хапали людей просто на вулиці, яким не пощастило опинитися біля окупованого відділу поліції.

"Один чоловік просидів у "в'язниці" 46 днів – рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі", — написав Болвінов.

Він також поділився свідченнями місцевих мешканців. Окупанти катували людей у різний спосіб. Найлегшим катуванням вважалося биття струмом. Крім того, є інформація про вбитих мешканців Балаклії. Багато хто з них був розстріляний біля блокпоста в останній день окупації.

Раніше про тортури в Балаклії також писала у Facebook народний депутат України Мар'яна Безуглая. Вона повідомила, що на стінах в'язниці було розклеєно методички про "українських нацистів". У приміщеннях було виявлено сліди крові, а також знаряддя тортур.

[ + – ] Катування в Балаклії [ + – ] Катування в Балаклії [ + – ] Катування в Балаклії [ + – ] Катування в Балаклії

Також Фокус писав, що мешканці десятків звільнених селищ та сіл Харківської області розповіли про те, що відбувалося під час піврічної окупації регіону. За словами свідків, двох чоловіків із селища Залізничне вбили пострілами в голову у їхньому власному будинку та залишили лежати у калюжі крові. Тіло місцевого охоронця залишалося на вежі з кінця лютого.

Ще нагадаємо, що в районі Балаклії виявили залишки російського літака Су-34 з Воронежа. Літак-бомбардувальник, ймовірно, був збитий у квітні. Він належав 47-му бомбардувальному авіаполку.