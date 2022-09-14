Били током: в Балаклее оккупанты устроили пыточную, где издевались над украинцами, — полиция

По словам представителя полиции, пытка током считалась самой легкой. Кроме того, он заявил, что уже есть информация о погибших мирных жителях, которых расстреляли в последний день оккупации.

Related video

Российские войска устроили в Балаклее тюрьму, в которой пытали украинцев. Так, пыточные были организованы в отделе полиции, где оккупанты также организовали штаб. Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

По его словам, в этой организованной тюрьме постоянно содержались от 40 человек. Их кормили два раза в день кашами.

Болвинов написал, что российские оккупанты искали при помощи местных коллаборантов тех, кто ранее служил в украинской армии, а также родственников воинов АТО. Также пытались найти тех, кто помогал ВСУ в этой войне. Иногда хватали людей прямо на улице, которым не повезло оказаться возле оккупированного отдела полиции.

"Один мужчина просидел в "тюрьме" 46 дней – рашисты нашли фото его брата в военной украинской форме", — написал Болвинов.

Он также поделился свидетельствами местных жителей. Оккупанты пытали людей различными способами. Самой легкой пыткой считалось битье током. Кроме того, есть информация об убитых жителях Балаклеи. Многие из них были расстреляны у блокпоста в последний день оккупации.

Ранее о пыточной в Балаклее также писала в Facebook народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Она сообщила, что на стенах тюрьмы были расклеены методички об "украинских нацистах". В помещениях были обнаружены следы крови, а также орудия пыток.

[ + – ] Пыточная в Балаклее [ + – ] Пыточная в Балаклее [ + – ] Пыточная в Балаклее [ + – ] Пыточная в Балаклее

Также Фокус писал, что жители десятков освобожденных поселков и сел Харьковской области рассказали о том, что происходило во время полугодичной оккупации региона. По словам свидетелей, двух мужчин из поселка Зализничное убили выстрелами в голову в их собственном доме и оставили лежать в луже крови. Тело местного охранника оставалось на вышке с конца февраля.

Еще напомним, что в районе Балаклеи обнаружили остатки российского самолета Су-34 из Воронежа. Самолет-бомбардировщик, предположительно, был сбит в апреле. Он принадлежал 47-му бомбардировочного авиаполку.