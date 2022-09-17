Коллаборанты массово звонят спецслужбам Украины, чтобы заключить сделки, — мэр Мелитополя

По словам градоначальника, пособники оккупантов больше боятся зачисток со стороны ФСБ, чем сроков в украинской тюрьме.

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Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области породило настоящую панику среди коллаборантов, поскольку они своими глазами увидели, что ждет предателей на освобожденных территориях, а также как Россия бросает тех, кто прислуживал и был уверен, что она здесь навсегда.

По словам Федорова, в последние дни украинские спецслужбы фиксируют массовый рост звонков от коллаборантов, которые интересуются сделкой об отмене, отсрочке или ослаблении их ответственности взамен на предоставление информации и сотрудничество с Украиной.

Сотрудничавших с врагом мелитопольчан куда меньше пугает перспектива получить срок в украинской тюрьме, чем то, что с ними могут сделать их бывшие кураторы.

"Коллаборанты четко понимают, что Мелитополь будет освобожден, в Мелитополе снова будет украинский флаг, и они сейчас просто решили спрятаться и дождаться наступления ВСУ, чтобы потом сдаться нашему правосудию. Они четко понимают, что лучше отсидеть какой-то срок в тюрьме по закону, чем быть зачищенными ФСБ. Именно такую угрозу они для себя видят основной, потому что, например, коллаборанты-полицейские выполняли большое количество грязной работы для спецслужб врага и потому четко понимают, что они будут зачищены именно этими же спецслужбами. Поэтому сегодня в их рядах есть паника. Сегодня они думают, каким образом лучше пойти на сделку со спецслужбами Украины, чем ждать убийств и зачисток от спецслужб России", – подчеркнул мэр Мелитополя.

Он напомнил, что в одном из сел на Харьковщине ВСУ задержали гауляйтера, который при оккупантах был начальником полиции Балаклеи. Убегая, российская армия просто бросила предателя, а на территорию РФ его не пустили, поскольку "им предатели совсем не нужны". Его задержали в Купянске.

[ + – ] Удостоверение так называемого начальника полиции Балаклеи Фото: ГБР

Федоров добавил, что скоро будет опубликован список всех предателей, которые работают в местной полиции на Россию.

Напомним, российские войска устроили в Балаклее тюрьму, в которой пытали украинцев. Пыточные были организованы в отделе полиции, где оккупанты также организовали штаб.