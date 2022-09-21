Хотіли зірвати опалювальний сезон у Києві: СБУ викрила агентів РФ у столиці

Посібники окупанта отримували по 5 тисяч гривень за кожен звіт про дислокацію ТЕЦ і підрозділів українських військ.

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Служба безпеки України провела спецоперацію, внаслідок якої діяльність агентурної групи РФ, яка передавала дані про київські ТЕЦ для зриву опалювального сезону в столиці. Трьох посібників держави-агресора вже ув'язнили. Про це в середу, 21 вересня, повідомила пресслужба відомства.

За даними силовиків, агентурну групу сформував співробітник управління Федеральної служби безпеки РФ у Ростовській області після 24 лютого — до її складу увійшли четверо мешканців Києва. Їхнім основним завданням була передача даних про розташування українських військ, теплових електростанцій і залізничної інфраструктури. За кожний такий звіт українці отримували по 5 тисяч гривень. Розрахунки проводилися за допомогою криптовалютних гаманців і банківських карток, оформлених на третіх осіб.

"Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення серії ракетних ударів по Києву протягом підготовки до опалювального сезону", — повідомили в СБУ.

Фото: СБУ

Українським силовикам вдалося вчасно викрити й затримати посібників окупанта. Під час обшуків у них знайшли мобільні телефони з листуванням із російським куратором і банківські картки.

Трьом затриманим вже повідомили про підозру в державній зраді — вони були взяті під варту за рішенням суду. Ще один отримав підозру за статтею про незаконну передачу інформації.

Нагадаємо, нещодавно СБУ відзвітувала про припинення витоку секретних даних про виробництво авіаційних двигунів для бойових літаків і гелікоптерів у Запоріжжі. Якби передача інформації вдалася, це дозволило б налагодити виробництво авіаційної техніки в одній із країн Східної Азії.

Також ми писали про затримання підозрюваного в державній зраді колишнього керівника СБУ в Харківській області Романа Дудіна. За версією слідства, він перешкоджав функціонуванню системи оборони Харкова на користь Збройних сил РФ.