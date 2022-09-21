Хотели сорвать отопительный сезон в Киеве: СБУ разоблачила агентов РФ в столице

Пособники оккупанта получали по 5 тысяч гривен за каждый отчет о дислокации ТЭЦ и подразделений украинских войск.

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Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в результате которой деятельность агентурной группы РФ, передававшей данные о киевских ТЭЦ для срыва отопительного сезона в столице. Троих пособников государства-агрессора уже заключили под стражу. Об этом в среду, 21 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, агентурную группу сформировал сотрудник управления Федеральной службы безопасности РФ по Ростовской области после 24 февраля — в ее состав вошли четверо жителей Киева. Их основной задачей была передача данных о расположении украинских войск, тепловых электростанций и железнодорожной инфраструктуры. За каждый подобный отчет украинцы получали по 5 тысяч гривен. Расчеты проводились при помощи криптовалютных кошельков и банковских карт, оформленных на третьих лиц.

"Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетных ударов по Киеву в течение подготовки к отопительному сезону", — сообщили в СБУ.

Фото: СБУ

Украинским силовикам удалось вовремя разоблачить и задержать пособников оккупанта. Во время обысков у них нашли мобильные телефоны с перепиской с российским куратором и банковские карты.

Троим задержанным уже сообщили о подозрении в государственной измене — они были заключены под стражу по решению суда. Еще один получил подозрение по статье о незаконной передаче информации.

Напомним, недавно СБУ отчиталась о пресечении утечки секретных данных о производстве авиационных двигателей для боевых самолетов и вертолетов в Запорожье. Если бы передача информации удалась, это позволило бы наладить производство авиационной техники в одной из стран Восточной Азии.

Также мы писали о задержании подозреваемого в государственной измене бывшего руководителя СБУ в Харьковской области Романа Дудина. По версии следствия, он препятствовал функционированию системы обороны Харькова в интересах Вооруженных сил РФ.