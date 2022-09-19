В Запорожье силовики предотвратили утечку секретных военных технологий, — СБУ (фото)

Нелегальная передача технологий должна была осуществляться в одну из стран Восточной Азии. Полученные секретные данные позволили бы наладить за рубежом собственное производство модернизированных авиадвигателей.

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Сотрудники Службы безопасности Украины в результате проведенной спецоперации в Запорожье предотвратили утечку секретных данных по производству авиационных двигателей для истребителей и боевых вертолетов. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба СБУ.

"В результате спецоперации в Запорожье заблокирована попытка нелегальной передачи в одну из стран Восточной Азии новейших военных технологий, подлежащих государственному экспортному контролю", — говорится в сообщении.

Согласно данным силового ведомства, преступную схему организовал бывший чиновник одного из мощных оборонных предприятий региона, который привлек к противозаконной деятельности еще трех нынешних работников предприятия. Именно они осуществляли скрытое копирование секретной информации с рабочих компьютеров и образцов технической документации.

Полученные сведения злоумышленники планировали продавать иностранным агентам через закрытые каналы связи. По предварительным выводам экспертов ОПК Украины, полученные иностранцами секретные данные о технологии производства позволили бы наладить за рубежом собственное производство модернизированных авиадвигателей.

В ходе обысков в кабинетах и по месту жительства у подозреваемых обнаружили:

электронные носители информации с технической документацией военного назначения;

средства связи для коммуникации с зарубежным "заказчиком";

30 тыс. долларов США, которые получили подозреваемые в качестве задатка за нелегальный экспорт.

На данный момент, правоохранителями решается вопрос о сообщении о подозрении по ст 333 УК Украины (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и избрании меры пресечения в виде содержания задержанных под стражей.

Напомним, 16 сентября сотрудники СБУ задержали инженера из КБ "Южное", которая по данным следствия, была завербована российскими спецслужбами. Подозреваемая Резеда Перькова могла наводить ракеты по заводу "Южмаш", передавала данные о расположении бойцов ВСУ, а также передавала данные о разработках КБ "Южное".

12 сентября был задержан экс-глава Управления Службы безопасности в Харьковской области Роман Дудин. Его подозревают в государственной измене и самовольном оставлении места службы после начала вооруженного вторжения РФ в Украину.