У Запоріжжі силовики запобігли витоку секретних військових технологій, — СБУ (фото)

Нелегальну передачу технологій мали здійснити в одну з країн Східної Азії. Отримані таємні дані дозволили б налагодити за кордоном власне виробництво модернізованих авіадвигунів.

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Співробітники Служби безпеки України в результаті проведеної спецоперації у Запоріжжі запобігли витоку секретних даних про виробництво авіаційних двигунів для винищувачів та бойових вертольотів. Про це 19 вересня повідомила пресслужба СБУ.

"У результаті спецоперації в Запоріжжі заблоковано спробу нелегальної передачі в одну з країн Східної Азії новітніх військових технологій, що підлягають державному експортному контролю", — йдеться у повідомленні.

За даними силового відомства, злочинну схему організував колишній чиновник одного із потужних оборонних підприємств регіону, який залучив до протизаконної діяльності ще трьох нинішніх працівників підприємства. Саме вони здійснювали приховане копіювання секретної інформації з робочих комп'ютерів та зразків технічної документації.

Отриману інформацію зловмисники планували продавати іноземним агентам через закриті канали зв'язку. За попередніми висновками експертів ОПК України, отримані іноземцями секретні дані щодо технології виробництва дозволили б налагодити за кордоном власне виробництво модернізованих авіадвигунів.

Під час обшуків у кабінетах та за місцем проживання у підозрюваних виявили:

електронні носії інформації із технічною документацією військового призначення;

засоби зв'язку для комунікації із закордонним "замовником";

30 тис. доларів США, які отримали підозрювані як завдаток за нелегальний експорт.

Наразі правоохоронці розв'язують питання про повідомлення про підозру за ст. 333 КК України (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання затриманих під вартою.

Нагадаємо, 16 вересня співробітники СБУ затримали інженерку з КБ "Південне", яку, за даними слідства, завербували російські спецслужби. Підозрювана Резеда Перькова могла наводити ракети по заводу "Південмаш", передавала дані про розташування бійців ЗСУ, а також передавала дані про розробки КБ "Південне".

12 вересня затримали ексглаву Управління Служби безпеки в Харківській області Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді та самовільному залишенні місця служби після початку збройного вторгнення РФ до України.