Ексголову СБУ у Харківській області затримано за звинуваченням у держзраді, — спецслужби (відео)

Роману Дудіну інкримінують самовільне залишення місця служби та перешкоду функціонуванню системи оборони Харкова на користь ЗС РФ.

Силові відомства офіційно підтвердили затримання ексголови Управління Служби безпеки у Харківській області Романа Дудіна. Про це поінформували пресцентри Офісу генпрокурора та Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що Романа Дудіна підозрюють у державній зраді та самовільному залишенні місця служби після повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України.

В Офісі генпрокурора наголосили, що ексголова УСБУ в Харківській області 24 лютого за власною ініціативою "почав діяти на шкоду обороноздатності та держбезпеці України", а також нібито перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони.

Крім цього, слідство підозрює Романа Дудіна у нездійсненні функцій та завдань, які були покладені на Службу безпеки у сфері захисту державного суверенітету та територіальної цілісності.

"Будучи співробітником-військовослужбовцем СБУ, перебуваючи у віданні командувача угрупуванням військ "Харків", з метою ухилення від виконання обов'язків військової служби в умовах воєнного стану, (Роман Дудін — ред.) самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області", — йдеться у пресрелізі Офісу генпрокурора.

[ + – ] Ексголову УСБУ в Харківській області Романа Дудіна затримано за звинуваченням у держзраді

Ексначальнику УСБУ Роману Дудіну, за даними відомства, пред'явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.1 ст. 111 — "Державна зрада"

ч.5 ст. 407 — "Самовільне залишення військової частини або місця служби".

Держбюро розслідувань нагадує, що Роман Дудін обіймав посаду УСБУ у Харківській області до травня 2022 року та підтверджує, що екскерівника відомства було затримано за підозрою у держзраді. За даними ДБР, підозрюваний навмисне перешкоджав органам управління області організовувати оборону на тлі повномасштабного вторгнення і діяв на користь ЗС РФ.

Якщо провина Романа Дудіна буде доведена в суді, йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Пресцентр СБУ у коментарі виданню "Українська правда" повідомив, що силове відомство надаватиме всіляку підтримку у розслідуванні, в якому фігурує ексголова обласного управління Роман Дудін.

[ + – ] Ексголову УСБУ Романа Дудіна затримано за звинуваченням у держзраді [ + – ] Ексголову УСБУ Романа Дудіна затримано за звинуваченням у держзраді [ + – ] Ексголову УСБУ Романа Дудіна затримано за звинуваченням у держзраді [ + – ] Ексголову УСБУ Романа Дудіна затримано за звинуваченням у держзраді

Нагадаємо, 11 вересня в українських ЗМІ з'явилася інформація про затримання екскерівника УСБУ у Харківській області Романа Дудіна. Колишнього топофіцера підозрюють у державній зраді та навмисному залишенні місця служби в умовах повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Романа Дудіна було звільнено з посади керівника УСБУ в Харківській області 29 травня за указом президента Володимира Зеленського. Глава держави стверджував, що топофіцер не забезпечив захист обласного центру у перші дні повномасштабної війни з Росією та діяв виключно у своїх інтересах.

Роман Дудін після указу президента про звільнення пообіцяв надати компромат на чиновників і силовиків і заявив, що його "можуть покарати" за наказ видати зброю жителям Харкова для відбиття російської агресії.