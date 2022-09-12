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Украина Российско-украинская война

Экс-глава СБУ в Харьковской области задержан по обвинению в госизмене, — спецслужбы (видео)

Роман Дудин задержание СБУ госизмена Харьковская область вторжение
Экс-глава УСБУ Роман Дудин задержан по обвинению в госизмене

Роману Дудину инкриминируют самовольное оставление места службы и препятствие функционированию системы обороны Харькова в интересах ВС РФ.

Силовые ведомства официально подтвердили задержание экс-главы Управления Службы безопасности в Харьковской области Романа Дудина. Об этом проинформировали пресс-центры Офиса генпрокурора и Госбюро расследований.

Сообщается, что Романа Дудина подозревают в государственной измене и самовольном оставлении места службы после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что экс-глава УСБУ в Харьковской области 24 февраля по собственной инициативе "начал действовать в ущерб обороноспособности и госбезопасности Украины", а также якобы препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны.

Помимо этого, следствие подозревает Романа Дудина в неосуществлении функций и задач, которые были возложены на Службу безопасности в области защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

"Будучи сотрудником-военнослужащим СБУ, находясь в ведении командующего группировкой войск "Харьков", с целью уклонения от исполнения обязанностей воинской службы в условиях военного положения, (Роман Дудин — ред.) самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области", — говорится в пресс-релизе Офиса генпрокурора.

Экс-глава УСБУ в Харьковской области Роман Дудин задержан по обвинению в госизмене

Экс-начальнику УСБУ Роману Дудину, по данным ведомства, предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч.1 ст. 111 — "Государственная измена"
  • ч.5 ст. 407 — "Самовольное оставление воинской части или места службы".

Госбюро расследований напоминает, что Роман Дудин занимал должность УСБУ в Харьковской области до мая 2022 года и подтверждает, что экс-руководитель ведомства был задержан по подозрению в госизмене. По данным ГБР, подозреваемый умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону на фоне полномасштабного вторжения и действовал в интересах ВС РФ.

В случае, если вина Романа Дудина будет доказана в суде, ему грозит 15 лет лишения свободы.

Пресс-центр СБУ в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что силовое ведомство будет оказывать всяческую поддержку в расследовании, в котором фигурирует экс-глава областного управления Роман Дудин.

Роман Дудин задержание УСБУ госизмена Харьковская область вторжение
Экс-глава УСБУ Роман Дудин задержан по обвинению в госизмене
Роман Дудин задержание УСБУ госизмена Харьковская область вторжение
Экс-глава УСБУ Роман Дудин задержан по обвинению в госизмене
Роман Дудин задержание УСБУ госизмена Харьковская область вторжение
Экс-глава УСБУ Роман Дудин задержан по обвинению в госизмене
Роман Дудин задержание УСБУ госизмена Харьковская область вторжение
Экс-глава УСБУ Роман Дудин задержан по обвинению в госизмене
Роман Дудин задержание УСБУ госизмена Харьковская область вторжение
Роман Дудин задержание УСБУ госизмена Харьковская область вторжение
Роман Дудин задержание УСБУ госизмена Харьковская область вторжение
Роман Дудин задержание УСБУ госизмена Харьковская область вторжение

Напомним, 11 сентября в украинских СМИ появилась информация о задержании экс-руководителя УСБУ в Харьковской области Романа Дудина. Бывшего топ-офицера подозревают в государственной измене и умышленном оставлении места службы в условиях полномасштабного вторжения ВС РФ.

Роман Дудин был уволен с должности руководителя УСБУ в Харьковской области 29 мая по указу президента Владимира Зеленского. Глава государства утверждал, что топ-офицер не обеспечил защиту областного центра в первые дни полномасштабной войны с Россией и действовал исключительно в своих интересах.

Роман Дудин после указа президента об увольнении пообещал предоставить компромат на чиновников и силовиков, и заявил, что его "могут наказать" за приказ выдать оружие жителям Харькова для отражения росийской агрессии.