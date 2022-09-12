Экс-глава СБУ в Харьковской области задержан по обвинению в госизмене, — спецслужбы (видео)

Роману Дудину инкриминируют самовольное оставление места службы и препятствие функционированию системы обороны Харькова в интересах ВС РФ.

Силовые ведомства официально подтвердили задержание экс-главы Управления Службы безопасности в Харьковской области Романа Дудина. Об этом проинформировали пресс-центры Офиса генпрокурора и Госбюро расследований.

Сообщается, что Романа Дудина подозревают в государственной измене и самовольном оставлении места службы после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что экс-глава УСБУ в Харьковской области 24 февраля по собственной инициативе "начал действовать в ущерб обороноспособности и госбезопасности Украины", а также якобы препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны.

Помимо этого, следствие подозревает Романа Дудина в неосуществлении функций и задач, которые были возложены на Службу безопасности в области защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

"Будучи сотрудником-военнослужащим СБУ, находясь в ведении командующего группировкой войск "Харьков", с целью уклонения от исполнения обязанностей воинской службы в условиях военного положения, (Роман Дудин — ред.) самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области", — говорится в пресс-релизе Офиса генпрокурора.

[ + – ] Экс-глава УСБУ в Харьковской области Роман Дудин задержан по обвинению в госизмене

Экс-начальнику УСБУ Роману Дудину, по данным ведомства, предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

ч.1 ст. 111 — "Государственная измена"

ч.5 ст. 407 — "Самовольное оставление воинской части или места службы".

Госбюро расследований напоминает, что Роман Дудин занимал должность УСБУ в Харьковской области до мая 2022 года и подтверждает, что экс-руководитель ведомства был задержан по подозрению в госизмене. По данным ГБР, подозреваемый умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону на фоне полномасштабного вторжения и действовал в интересах ВС РФ.

В случае, если вина Романа Дудина будет доказана в суде, ему грозит 15 лет лишения свободы.

Пресс-центр СБУ в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что силовое ведомство будет оказывать всяческую поддержку в расследовании, в котором фигурирует экс-глава областного управления Роман Дудин.

[ + – ] Экс-глава УСБУ Роман Дудин задержан по обвинению в госизмене [ + – ] Экс-глава УСБУ Роман Дудин задержан по обвинению в госизмене [ + – ] Экс-глава УСБУ Роман Дудин задержан по обвинению в госизмене [ + – ] Экс-глава УСБУ Роман Дудин задержан по обвинению в госизмене

Напомним, 11 сентября в украинских СМИ появилась информация о задержании экс-руководителя УСБУ в Харьковской области Романа Дудина. Бывшего топ-офицера подозревают в государственной измене и умышленном оставлении места службы в условиях полномасштабного вторжения ВС РФ.

Роман Дудин был уволен с должности руководителя УСБУ в Харьковской области 29 мая по указу президента Владимира Зеленского. Глава государства утверждал, что топ-офицер не обеспечил защиту областного центра в первые дни полномасштабной войны с Россией и действовал исключительно в своих интересах.

Роман Дудин после указа президента об увольнении пообещал предоставить компромат на чиновников и силовиков, и заявил, что его "могут наказать" за приказ выдать оружие жителям Харькова для отражения росийской агрессии.