Російські окупанти хочуть знищити ще один символ Маріуполя, – міськрада

Свої дії загарбники пояснюють "відновленням теплового контуру".

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У Маріуполі, знищеному та окупованому російськими військовими, триває "зачистка" всього, що нагадує мешканцям про Україну. Не встигли загарбники демонтувати меморіал жертвам Голодомору та політичних репресій, який було встановлено українською владою 18 років тому у центрі міста, як їхню увагу привернув новий об'єкт. Йдеться про мурал "Мілана", на якому зображено дівчинку, яка постраждала від обстрілів проросійськими бандформуваннями "Східного" сім років тому, повідомляється в телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

За інформацією законної влади міста, офіційним приводом для знищення муралу окупанти назвали "відновлення теплового контуру".

"Насправді – спроба знищити пам'ять про власні злочини та обстріли нашого міста ще у 2015 році. Адже мурал став символом трагедії війни та надії на мир та відновлення", – наголошується в публікації.

Дівчинка, зображена на муралі, – Мілана Абдурашітова. Взимку у 2015 році під час обстрілу мікрорайону "Східний" загинула мати дитини, яка накрила собою шестирічну доньку. Маля вижило, але втратило ліву ніжку. Мілана перенесла кілька операцій, їй також знадобилася допомога психологів.

[ + – ] Як склалося життя Мілани після трагедії

У 2018 році художник Саша Корбан на стіні 15-поверхового будинку на проспекті Миру намалював Мілану, яка тримає в руках м'яку іграшку.

Як повідомляє новинний сайт Маріуполя, ще два місяці тому росіяни обіцяли відремонтувати мурал, який постраждав від обстрілів, але дізнавшись, що він, окрім стійкості українців, символізує біль і горе, які принесли до міста ЗС РФ, вирішили позбутися його.

Нагадаємо, у Маріуполі помітили колону ворожої техніки, яка їхала у бік Запоріжжя.