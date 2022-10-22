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Украина

Российские оккупанты хотят уничтожить еще один символ Мариуполя, – горсовет

мурал, мариуполь, милана
Фото: Фонд Рината Ахметова | Мурал "Милана" на проспекте Мира в Мариуполе

Свои действия захватчики объясняют "восстановлением теплового контура".

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В Мариуполе, уничтоженном и оккупированном российскими военными, продолжается "зачистка" всего, что напоминает жителям об Украине. Не успели захватчики демонтировать мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий, который был установлен украинскими властями 18 лет назад в центре города, как их внимание привлек новый объект. Речи идет о мурале "Милана", на котором изображена девочка, пострадавшая от обстрелов пророссийскими бандформированиями "Восточного" семь лет назад, сообщается в телеграмм-канале Мариупольского городского совета.

По информации законных властей города, официальным поводом для уничтожения мурала оккупанты назвали "восстановление теплового контура".

"На самом деле – попытка уничтожить память о собственных преступлениях и обстрелах нашего города еще в 2015 году. Ведь мурал стал символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление", – отмечается в публикации.

Девочка, изображенная на мурале, – Милана Абдурашитова. Зимой 2015-го во время обстрела микрорайона "Восточный" погибла мама ребенка, которая накрыла собой шестилетнюю дочь. Малышка выжила, но потеряла левую ножку. Милана перенесла несколько операций, ей также понадобилась помощь психологов.

Как сложилась жизнь Миланы после трагедии

В 2018 году художник Саша Корбан на стене 15-этажного дома по проспекту Мира нарисовал Милану, которая держит в руках мягкую игрушку.

Как сообщает новостнй сайт Мариуполя, еще два месяца назад россияне обещали отремонтировать мурал, пострадавший от обстрелов, но узнав, что он, кроме стойкости украинцев, символизирует боль и горе, которые принесли в город ВС РФ, решили избавиться от него.

Напомним, в Мариуполе заметили колонну вражеской техники, которая ехала в сторону Запорожья.