Российские оккупанты хотят уничтожить еще один символ Мариуполя, – горсовет

Свои действия захватчики объясняют "восстановлением теплового контура".

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В Мариуполе, уничтоженном и оккупированном российскими военными, продолжается "зачистка" всего, что напоминает жителям об Украине. Не успели захватчики демонтировать мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий, который был установлен украинскими властями 18 лет назад в центре города, как их внимание привлек новый объект. Речи идет о мурале "Милана", на котором изображена девочка, пострадавшая от обстрелов пророссийскими бандформированиями "Восточного" семь лет назад, сообщается в телеграмм-канале Мариупольского городского совета.

По информации законных властей города, официальным поводом для уничтожения мурала оккупанты назвали "восстановление теплового контура".

"На самом деле – попытка уничтожить память о собственных преступлениях и обстрелах нашего города еще в 2015 году. Ведь мурал стал символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление", – отмечается в публикации.

Девочка, изображенная на мурале, – Милана Абдурашитова. Зимой 2015-го во время обстрела микрорайона "Восточный" погибла мама ребенка, которая накрыла собой шестилетнюю дочь. Малышка выжила, но потеряла левую ножку. Милана перенесла несколько операций, ей также понадобилась помощь психологов.

[ + – ] Как сложилась жизнь Миланы после трагедии

В 2018 году художник Саша Корбан на стене 15-этажного дома по проспекту Мира нарисовал Милану, которая держит в руках мягкую игрушку.

Как сообщает новостнй сайт Мариуполя, еще два месяца назад россияне обещали отремонтировать мурал, пострадавший от обстрелов, но узнав, что он, кроме стойкости украинцев, символизирует боль и горе, которые принесли в город ВС РФ, решили избавиться от него.

Напомним, в Мариуполе заметили колонну вражеской техники, которая ехала в сторону Запорожья.