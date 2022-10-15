Колонну техники ВС РФ заметили в Мариуполе: направилась в Запорожскую область (видео)

Российская армия собирает силы в поселке Розовка и соседних селах в Запорожской области, утверждают источники.

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14 октября большая колонна российской военной техники проехала через Мариуполь в Запорожскую область. Советник мэра города Петр Андрющенко разместил в своем Telegram видео из канала "Мариуполь. Сопротивление".

В ролике запечатлено более десятка машин: микроавтобусов, автобусов, легковых автомобилей, броневиков и грузовиков. По словам авторов канала, колонна прибыла со стороны Новоазовска (Донецкая область), пересекла Мариуполь и направилась в поселок Розовку Запорожской области.

Фото: Скриншот

"По нашей информации с места сейчас собирают силы в Розовке и окрестных ее сел. В Сладководном большое скопление, заселились там в школе и стараются ставить технику ближе к домам. В основном кадыровцы, но было много мобиков", — отмечается в описании к видео.

Ранее появилась информация о начале принудительной мобилизации в Мариуполе. По словам Петра Андрющенко, местных жителей планируют отправлять на фронт, но сделают исключение для сотрудников скорой помощи. Советник мэра призвал мариупольцев выезжать из города в страные Европы через Россию.

Недавно оккупанты арестовали в Мариуполе подростков, которые пели гимн Украины. Молодых людей обвинили в распитии спиртных напитков и выкрикивании "нацистских лозунгов". На них донесли горожане, поддерживающие Россию.

Французскую нефтегазовую компанию TotalEnergies обвинили в причастности к убийствам людей в Мариуполе. Украинская общественная организация Razom We Stand и французская Darwin Climax Coalitions подали жалобу в Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции и сообщили, что предприятие добывает керосин, который затем используют для заправки российских самолетов.