Нефтегазовую компанию TotalEnergies обвинили в соучастии в убийствах украинцев в Мариуполе

Общественные активисты уверенны, что самолеты, бомбящие здание драмтеатра в Мариуполе, заправлялись топливом, отношение к которому имеет TotalEnergies.

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На французскую нефтегазовую компанию TotalEnergies подали жалобу в Национальную антитеррористическую прокуратуру за соучастие в военных преступлениях в Украине. Об этом пишет Le Monde.

Жалобу подали украинская общественная организация Razom We Stand и французская Darwin Climax Coalitions.

Они обвинили TotalEnergies в использовании газового месторождения, в котором добывают керосин. В дальнейшем, по словам общественных активистов, топливо используется для заправки самолетов ВС РФ, которые атакуют Вооруженные силы Украины и мирных жителей.

В частности речь идет о бомбардировках Мариуполя (Донецкая область) весной этого года, которые стали причиной смерти тысяч людей. Среди погибших были и дети.

В поданной жалобе Razom We Stand и Darwin Climax Coalitions утверждают, что TotalEnergies "способствовала предоставлению российскому правительству средств, необходимых для совершения военных преступлений".

Речь идет об опубликованных данных, согласно которым TotalEnergies владела 49% акций Термокарстового газового месторождения в Сибири. Именно там производится стабилизированный газовый конденсат, который перерабатывается в керосин для российских военных самолетов. В частности, этим топливом пользуются пилоты военных авиабаз в Морозовске и Мальчево (РФ).

В свою очередь в TotalEnergies уже заявили, что возмущены подобными обвинениями и свою вину не признают.

"Упомянутые обвинения являются клеветническими и необоснованными.TotalEnergies категорически опровергает все необоснованные обвинения", — идет речь в официальном заявлении компании.

К слову, компания является четвертой по объему добычи нефти и газа в мире после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil.

Напомним, 16 марта российский самолет сбросил авиабомбу на здание драмтеатра в Мариуполе, где от обстрелов прятались местные жители с детьми. В мае журналисты Associated Press в своем расследовании сообщили, что в результате авиаудара по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек. При этом местные власти ранее говорили о 300 погибших.

Также мы писали о том, что возле здания драмтеатра было крупными буквами написано "дети", однако это не остановило войска РФ. В мае оккупанты завершили разбор завалов здания, а тела погибших были похоронены в безымянных могилах.